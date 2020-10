Non è il suolo lunare ma le opere dell’artista misterioso ”Z’Eta” sono atterrate nella mezzaluna di calcarenite tufacea a Matera, capitale europea della cultura 2019, e in luogo la Libreria Mondadori di Piazza Vittorio Veneto dove la costellazione dei saperi spazia in varie dimensioni. E la sequenza di opere policrome dello sbarco sulla Luna della Missione Apollo 11, che ha avuto una impronta lucana con Rocco Petrone il padre di quel progetto. E nella tavole di ”Z’Eta” ci sono tutti i fattori, le speranze di una stagione pionieristica, che ha portato l’uomo a sognare una nuova stagione di conquiste per l’umanità. Come non ricordare quella memorabile notte del 20 luglio 1969 gli astronauti statunitensi Neil Armstrong seguito da Buzz Aldrin mentre Michael Collins restava in orbita? E così le suggestioni creative di ” Z’Eta” sono un invito a sfogliare tutti i libri che parlano di luna, pianeti e di viaggi su Marte: dalla Terra alla Luna di Jules Verne a Marte. La storia del nostro futuro sul pianeta rosso – di Leonard David. E poi ci sono i sogni… perchè l’arte di ”Z’ Eta” spazia nelle diverse dimensioni senza tempo di quanti vogliono scoprire mondi e dimensioni nuovi.