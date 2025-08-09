Per Morea:“La Biblioteca Stigliani merita visione, non proclami.” In verità, servono soldi!

Il consigliere regionale di Azione, Nicola Morea, nel corso dell’ultima seduta della massima assise lucana ha presentato una mozione in merito alla situazione irrisolta della Biblioteca Provinciale “Tommaso Stigliani” di Matera con cui individua nel completamento del processo di regionalizzazione della struttura la soluzione definitiva. Insomma, un ennesimo bel documento -si fa per dire- che riassume le problematiche e rimesta nel torbido di una situazione che peggiora sempre più (con il personale che si assottiglia e la struttura che diviene sempre più fatiscente a causa della mancata manutenzione). Per quanto riguarda noi osservatori, poteva passare tranquillamente in cavalleria (al netto delle prevedibili polemiche che si è attirato da parte del Presidente della Provincia di Matera e dell’ex sindaco di Matera). Ma è davvero impossibile non registrare come questa ennesima mole di parole sulla Biblioteca Stigliani provenga non da uno qualsiasi, ma da chi siede nei banchi della maggioranza che governa la Basilicata e che, quindi, dispone dei cordoni della borsa -o quantomeno è nella posizione ottimale per produrre risultati concreti, per una emergenza concreta. Insomma, consigliere Morea alla biblioteca servono soldi. Tanti e subito! Questo è il suo compito primario in quanto uomo di governo e non di opposizione. Non può pensare di cavarsela con una mozione. Per altro lei è sodale del Presidente del Consiglio che ha ampiamente dimostrato di riuscire ad ottenere ciò che vuole dalla posizione di potere in cui vi trovate. Dimostri dunque, da eletto del materano, di essere capace di far posizionare una posta finanziaria stabile nel bilancio regionale atta ad assicurare almeno la gestione ordinaria alla Biblioteca Stigliani. Poi il resto lo si può discutere a latere. Con maggiore tranquillità. Altrimenti è solo fuffa. O tale appare essere.

Con la nota che segue, Morea, invece si dichiara convinto di essere sulla strada giusta. E glielo confermerebbero proprio le critiche ricevute di cui parlavamo prima. Infatti scrive che: “Le recenti dichiarazioni dell’ex Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, e del Presidente della Provincia, Francesco Mancini, in merito alla mozione da me presentata in Consiglio Regionale per la regionalizzazione della Biblioteca “Tommaso Stigliani”, confermano, in maniera indiretta ma evidente, che la strada da me indicata è quella giusta. Da parte della Provincia non mi pare ci sia – almeno fino ad oggi – una proposta strutturata o una visione concreta, ma solo una generica richiesta di fondi alla Regione per un rilancio teorico e non meglio definito. Nulla è stato fatto in questi anni: nessun intervento di manutenzione sull’immobile, nessuna strategia sul ruolo che questa importante istituzione dovrebbe giocare nel presente e nel futuro di Matera e della Basilicata. Quanto all’ex sindaco Bennardi, le sue considerazioni sembrano più tentativi di ricostruzione politica personale che contributi reali al dibattito. Dice di conoscere poco o nulla dell’azione regionale e dei contenuti della mozione, ma non per questo rinuncia a giudicarla. Come se non bastasse, dimentica le sue stesse parole di qualche anno fa, quando parlava con enfasi della “Biblioteca Nazionale”. Un’idea poi scomparsa nel nulla. La Biblioteca ‘Stigliani’ – afferma il consigliere regionale Morea – non può essere trattata come una questione marginale o risolta con finanziamenti spot. Serve una visione. Servono strategie e strumenti amministrativi capaci di valorizzarla. Pensare di liquidare tutto con una richiesta di fondi significa non avere alcuna prospettiva culturale. La mozione che ho portato in Consiglio Regionale – prosegue Morea – propone un modello innovativo: rendere la Biblioteca un ente strumentale, aperto alla partecipazione congiunta di Provincia, Comune, Università e altri soggetti pubblici. La regionalizzazione è il primo passo per creare una vera cabina di regia. Questo significa costruire una governance stabile, trasparente e competente per farne finalmente un motore culturale e scientifico della Basilicata. La politica – aggiunge – non può limitarsi a difendere rendite di posizione o a reagire per riflesso. Serve il coraggio di affrontare i nodi e di proporre soluzioni. La ‘Stigliani’ ha un patrimonio librario unico, una storia gloriosa, e una centralità che merita di essere rilanciata, non archiviata. E per farlo servono strumenti normativi e amministrativi adeguati, non cori da ultras né polemiche di basso profilo.” Infine, Morea conclude: «La mia mozione è un invito alla responsabilità e alla collaborazione istituzionale. Non una bandiera di parte, ma una proposta concreta per costruire il futuro della Biblioteca ‘Stigliani’ con strumenti certi, visione condivisa e un’idea forte di cultura come bene pubblico».