Per Lucania musicale una nuova Era…

…e nel solco del lungo e paziente lavoro di ricerca del ”Maestro” Pietro Andrisani, che al sodalizio culturale si dedicò con tanta passione, nella scelta di brani e repertori spesso inediti, e con l’obiettivo di valorizzare i giovani. Una eredità che quanti ne hanno apprezzato l’opera hanno deciso di riprendere con il piglio di alimentare la fiamma dia andare avanti pescando, con tempi e scelte oculate, dal corposo archivio documentale e della memoria di Pietro. E così si è passati dalle buone intenzioni ai fatti. Con la riunione, nel pomeriggio del 22 luglio, a Matera, a Palazzo , del Consiglio Direttivo della storica associazione culturale Lucania , fondata dal musicologo Pietro Andrisani per formalizzare.



E tra le priorità da definire c’era la nomina del nuovo Presidente. Toccherà al dottor Donato Sciannameo,di casa a Matera…e illustre professionista e uomo di cultura, guidare il sodalizio. Auguri di buon lavoro al presidente e a quanti ne supporteranno l’operato con suggerimenti e con l’impegno a portare avanti i programmi. Il direttivo, i consiglieri hanno identificato nella figura dí Sciannameo l’elemento di “trascendentale spicco per la sua visione, esperienza, competenza e capacità, nonché per la sua altissima qualità morale e umana. I consiglieri Vita Avena, Miriam Andrisani, Margherita Arena, Giovanni Viceconte, Gianni Maragno, Marilina Andrisani, Stefano Avena e il Direttore Artistico il Maestro Pablo Varela si sono congratulati con il presidente Sciannameo, rendendone ufficiale la nomina.



Si attendono i nuovi progetti e le nuove sfide che metteranno al centro la musica, l’arte e la “Lucania” attraverso l’eredità del grandissimo Maestro Pietro Andrisani. E siamo certi che non farà mancare, sfogliando spartiti, annotazioni, libri di fornire utili spunti per concerti e iniziative, che faranno vibrare lo spartito della grande musica.