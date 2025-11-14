Per la ”Nemesi” di Sciannarella rinvio a Nova Siri il 29 novembre

Si tratta di quattro racconti del genere ”noir”, con l’ispettrice Laura Fabris, che indaga per far luce su fatti efferati che tingo di giallo, nero …e rosso sangue la cronaca quotidiana. Francesco Sciannarella li ha raccolti in una ”Nemesi” che gli attori del gruppo ”Genesi Teatro” leggeranno a Nova Siri ( Matera) il prossimo 29 novembre. Un breve rinvio, rispetto alla data fissata del 15 novembre, per un appuntamento che si terrà con la nuova data, alle 19.30, presso la libreria Off 30 in via della Libertà alla marina di Nova Siri. Prendete nota e passate parola.

NEMESI

di Francesco Sciannarella

Raccolta di racconti

In questi quattro racconti noir, la tranquilla città di Matera viene scossa da una serie di efferati delitti. L’ispettore di polizia Luisa Fabris dovrà indagare per far luce su questi crudeli fatti di cronaca, trovandosi faccia a faccia con la più becera umana malvagità.

Francesco Sciannarella scrittore e drammaturgo di Matera in questa raccolta noir affronta il tema della vendetta, primordiale motrice del male.

Intervista all’autore e lettura di alcuni estratti a cura del Gruppo Giano Teatro. Estratti di grande impatto che speriamo incuriosiscano alla lettura.