Per la cultura in Basilicata ”considerazione” e un assessore con delega

Due richieste ”secche secche”, senza giri di parole, affinchè il mondo della cultura di Basilicata, che spazia da teatro, al cinema, all’arte, alla musica e alle nuove professioni, abbiano la giusta considerazione con il coordinamento, la programmazione, di un assessore (sarebbe opportuno) o di altre figura con delega piena al settore. A chiederlo, con una nota rivolta a candidati presidenti, consiglieri e potenziali componente delle giunta che verrà fuori dalla elezioni regionali del 21 e 22 aprile, i firmatari di una nota – scritta con passione e professionalità- che coinvolge gran parte degli operatori di un settore ,che è tanta parte della offerta culturale e dell’animazione del nostro territorio. Vanno citati tutti, per aver ricordato a quanti per smemoratezza, poco attenti alle potenzialità del settore (e con passaggi della Costituzione alla mano, in un periodo di ‘stravolgimenti’, ‘forzature’ storiche e pseudoculturali) cosa significa fare cultura, indicandone i contenuti, l’azione formativa ed educativa per le comunità. Siamo certi che dopo l’insediamento del nuovo consiglio e in vista della nuova giunta torneranno a intonare e a rappresentare la marcia per la Cultura. Le richieste sono solo due…e con tutto quello che si può e si dovrà fare.



Ai candidati presidenti, consiglieri e futuri assessori della Basilicata. Ai cittadini tutti.

A partire dalle prossime imminenti votazioni regionali del 21 e 22 aprile 2024, insieme,

artisti, poeti, progettisti, creativi, provenienti da territori e sensibilità diverse,

raccogliamo il grande bisogno di un impegno diretto e continuo da parte delle

istituzioni locali nelle diverse articolazioni della Cultura. Se per troppi lunghi anni

ormai questi asset sono stati talvolta trascurati o messi da parte, con forza e decisione

chiediamo un cambio di passo. Chiediamo che si vada a sostenere lo sviluppo della

ricchezza di senso, lo stesso che risiede nelle nostre innumerevoli tradizioni artistiche

territoriali, lo stesso in grado anche e soprattutto di favorire uno sviluppo umano,

sotto ogni forma di benessere, della nostra comunità regionale.

In un momento in cui il mondo affronta sfide senza precedenti e si sforza di ricostruire

e rinnovare, è cruciale riconoscere e promuovere il ruolo vitale della cultura come

ATTIVITÀ PRODUTTIVA fondamentale per la crescita economica, il benessere sociale e

lo sviluppo sostenibile.

La cultura non è solo una manifestazione artistica e creativa, ma rappresenta anche

un motore trainante per l’economia globale attraverso le industrie culturali e creative,

che includono le arti performative, il cinema, la musica, le arti visive, il patrimonio

culturale sia tangibile che intangibile. Un complesso sistema, coordinato nelle sue

parti, che genera valore economico, sociale e culturale, inclusività e prevenzione

sociale e crea fermento per l’unione sociale.

Gli investimenti nella cultura non solo promuovono l’innovazione e la creatività, ma

contribuiscono anche alla coesione sociale, alla diversità culturale e alla promozione

del dialogo interculturale garantendo integrazione, accessibilità e inclusività per tutti,

indipendentemente dalle capacità fisiche o cognitive, generando l’opportunità per

arricchire il tessuto culturale e promuovere la diversità.

Investire nella cultura, pertanto, significa investire nel futuro, realizzando un mondo

più creativo, inclusivo e sostenibile per le generazioni a venire.

“L’orizzonte culturale nelle arti, nella ricerca, nella scuola, nell’università, nella tutela

di ambiente-paesaggio-patrimonio, può essere efficacemente definito come teatro

della democrazia in quanto incarna valori collettivi e permanenti e richiede una

lungimiranza bifronte a cui siamo chiamati, volta sia al passato che al futuro, volta a

conservare la memoria e la storia ma anche a garantire diritti delle generazioni future.”

(Salvatore Settis, accademico dei Lincei)



Ricordiamo, infatti, che, secondo la nostra Costituzione, cultura, ricerca e tutela

contribuiscono al progresso spirituale della società (articolo 4), allo sviluppo della

personalità individuale (articolo 3), si legano alla libertà di pensiero (articolo 21), alla

libertà di insegnamento (articolo 33), all’autonomia delle università, alla centralità

della scuola pubblica statale e del diritto allo studio (articolo 34).

È necessario che la politica, riappropriandosi del valore fondativo democratico

costituzionale, abbia una visione, detti linee guida e garantisca normativamente un

processo di attenzione e sviluppo in ambito culturale promuovendo il bene comune al

centro di un nuovo discorso sulla cittadinanza.

Il bene comune, infatti, è il vero principio ordinatore della nostra Costituzione e a cui

sono legati altri concetti chiave: popolo, cittadino, lavoro, solidarietà.

È in ragione e per conto di quel bene comune che noi andremo a votare, chiedendo a

tutti i nostri concittadini di fare altrettanto partecipando attivamente al voto, per

esprimere con determinazione il consenso e la volontà per vedere sviluppate e

realizzate, anche sul nostro territorio, adeguate politiche culturali.

A tutti coloro che si apprestano e andranno ad amministrare la nostra Regione

chiediamo che tutte le forme previste in questi ambiti siano sostenute per consentire,

nei prossimi cinque anni, la realizzazione dei processi creativi e culturali e la

partecipazione attiva di tutta la nostra popolazione. Chiediamo inoltre di assegnare le

opportune cariche istituzionali per accogliere le istanze e sviluppare le adeguate

politiche per il settore culturale e artistico, così come avviene negli altri territori del

nostro Paese.

Sicuri di raccogliere il vostro più largo favore, auguriamo a tutti la più ampia

condivisione e partecipazione salutando con le parole di un grandissimo

costituzionalista tedesco, Peter Häberle, “il territorio di uno stato ma anche di una

regione o d’identità multi statale come l’Europa, non è -egli scrive- un factum brutum

ma va inteso come spazio culturale reso unico da uno specifico orizzonte di valori”.



FIRMA: artisti e operatori dell'arte e della cultura

