Per l’8 marzo regala un libro: “Dodici” di Tiziana D’Oppido un libro di donne e per le donne

La festa della donna è alle porte e quale occasione migliore per regalarsi e regalare un libro in cui la donna è protagonista e imprenditrice di se stessa? Meglio ancora se il libro è piaciuto anche a tanti uomini e ad uno particolarmente, Ignazio Marino già sindaco di Roma, parlamentare europeo, medico e scrittore che ha presentato l’opera, inserendola tra i titoli in concorso per il più prestigioso premio letterario italiano: il Premio Strega 2025.

Il romanzo in questione è “Dodici” edito da Round Robin Editrice, della scrittrice e traduttrice lucana, Tiziana D’Oppido.

“Un romanzo divertente e appassionante che ci ricorda che non è mai troppo tardi per fare i conti con sé stessi e inseguire i propri sogni”.

“Dodici”, infatti, è un romanzo che parla di seconde possibilità, coraggio e determinazione, temi universali che toccano il cuore di ogni lettore.

Le parole di Ignazio Marino sulla sua scelta:

“Una scrittura brillante, leggera e divertente sono la forza di questo romanzo. Una protagonista non convenzionale per un viaggio nel cuore dell’artigianato e dell’imprenditoria italiana, fatta di talento e passione, sono il contesto minuziosamente raccontato. La capacità descrittiva dell’autrice narra di una Trieste bellissima, forse poco conosciuta soprattutto alle nuove generazioni che approcciano alla letteratura contemporanea. Una storia che ci porta in quelle strade, nei caffè e di fronte a tramonti mozzafiato, fanno immergere il lettore in un’avventura divertente e alle volte intricata, che ci pone di fronte ai diversi profili dell’animo umano. Amicizia, passione, senso di rivalsa, fiducia e delusione condiscono il dipanarsi della vicenda che vede Ester, la protagonista, al centro di una ricerca necessaria per arrivare al successo internazionale nonostante i suoi quasi settant’anni. Dodici, l’Opera di Tiziana D’Oppido, è un romanzo divertente e appassionante che ci ricorda che non è mai troppo tardi per fare i conti con sé stessi e inseguire i propri sogni. La narrazione è realistica e lascia al lettore il suggestivo potere dell’immedesimazione nei personaggi e nei luoghi, regalando sorrisi e leggerezza.”

Presentato in anteprima al Salone Internazionale del Libro 2024, “Dodici” è un romanzo che ci ricorda che non è mai troppo tardi per sognare e rimettersi in gioco. Tiziana D’Oppido, traduttrice, interprete, corrispondente di lingue estere e docente di lingue, letteratura e culture straniere, è stata assessora alla Cultura del Comune di Matera dal 2020 al 2024. Autrice di diversi racconti e del romanzo “Il narratore di verità” (LiberAria, 2017), da cui è stato tratto uno spettacolo teatrale nel 2024, collabora con case editrici e festival letterari e svolge attività di promozione e di divulgazione culturale e artistica presso scuole superiori, università, rassegne e convegni in Italia e all’estero.



Round Robin Editrice

La Round Robin nasce con l’obiettivo di coniugare narrativa, inchiesta giornalistica e graphic novel. Negli anni si consolida nell’ambito della saggistica, del giornalismo investigativo e del graphic journalism con titoli dal forte richiamo al sociale e alla lotta alle mafie. La narrartiva italiana che oggi compone il catalogo Round Robin, con alcuni titoli selezionati in questi anni per il Premio Strega, diventa punto di contatto con il mercato internazionale grazie ad alcuni romanzi pubblicazioni all’estero.

Tra gli autori e le autrici in gara spiccano nomi di rilievo come Andrea Bajani, Paolo Nori, Dario Franceschini e Nadia Terranova. La designazione del vincitore del più importante premio letterario italiano è prevista nel prossimo mese di luglio.