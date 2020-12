Silenzio, passione, e tanta pazienza. Proprio come i maestri e artisti cartapestai che ogni anno, a Matera, nel laboratorio del rione Piccianello, nella piazzetta del carro trionfale, si adoperano per trasformare tema e bozzetto nel grande manufatto che il 2 luglio porterà la Patrona di Matera, Maria Santissima della Bruna, tra ali di folla festante fino in Cattedrale. Francesco Pentasuglia, fotografo di lungo corso che ha Matera nel cuore e ne ha fissato negli anni storia e, purtroppo, degrado e abbandono, ha affidato al calendario 2021 le sequenze del lavoro di preparazione e costruzione, che culmineranno con la presentazione del carro alla città a metà giugno. Una sequenza di foto del passato in bianco e nero, che fissano passo dopo passo, il paziente lavoro dei maestri cartapestai . Impegnati a modellare la cartapesta per farne statue, colombe, rilievi architettonici o a disegnare, dipingere Santi, Papi, Popolo nelle nicchie o sulle fiancate, attendendo che la colla e il colore asciughi per completare, ritoccare, rifinire.



Manufatti armati della stessa pazienza e fede di quanti li hanno modellati, dai Nicoletti ai Pentasuglia, ripagati dal consenso popolare e dalla benedizione della Santa Patrona. Un appuntamento con il 2 luglio, saltato quest’anno, a causa della pandemia da virus a corona. Ma che ci è venuto spontaneo ”cerchiare” già da ora venerdì 2 luglio dell’anno che verrà, affinchè il bianco e nero del passato ci restituisca nel 2021 i colori dell’arte, della festa, per l’evento più atteso dai materani.