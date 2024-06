Per i ‘Tragicomici” di Talia teatro in scena la solidarietà

Quando abbiamo ricevuto la locandina da quel moto teatrale perpetuo, che è Antonio Montemurro, anima e trascinatore dell’Associazione materana ” Talia teatro”, siamo stati presi da quel tocco di ironia che recita ” si ride per non piangere” ( e viceversa). E dal fresco ricordo romano ai Musei capitolini, dove ci aveva colpito – tra le tante opere esposte- un mosaico che raffigurava le maschere ‘tragica’ e ‘comica” del teatro greco.



Due riferimenti azzeccati per lo spettacolo ” Tragicomici” che Talia Teatro terrà al ”Teatro nel Sasso” , alle 19.00,di domenica 23 giugno. Un lavoro ,scritto e diretto dal regista e attore materano Antonio Montemurro, con repliche che si terranno dopo la festa della Bruna, nei giorni 8 e 9 luglio con inizio alle 20.30. Nessuna anticipazione sui contenuti. Sarà una sorpresa, come ripete Montemurro, per ogni spettacolo, aggiungendo -nel caso ci si sia divertiti ,oppure no- di fare comunque passaparola. Successo assicurato visto che temi, situazioni, sono quelli di una ‘capitale’ che resta, comunque, ‘provinciale”. Risate e riflessioni…e viceversa che i veterani e i giovani attori di Talia Teatro assicureranno al pubblico degli appassionati e quelli che lo faranno per la prima volta. In occasione della Prima, del 23 giugno, il Teatro nel Sasso ospiterà la mostra di pittura di Rosanna Pirone, che sarà presente all’evento. Il ricavato dalla vendita delle opere sarà devoluto in beneficenza a favore della Mensa Don Tonino Bello, gestita da Don Angelo Tataranni.

Naturalmente occorre prenotarsi perchè il tutto esaurito è una costante degli spettacoli di Talia Teatro. Per informazioni e prenotazioni contattate il 331-7995953.