Per Francesco Paolo Nitti, il 21 settembre 1943, fu una “rivolta corale” di Matera

Riceviamo e pubblichiamo molto volentieri una “Lettera aperta sul senso del 21 settembre 1943 per Francesco Paolo Nitti“, inviataci dal Professore emerito dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” Giuseppe Mininni per puntualizzare quale era l’esatta opinione di Nitti sui fatti di quella tragica giornata materana. L’esigenza di Mininni, genero di Nitti e quindi “moralmente impegnato a vedere rispettata la sua memoria“, nasce nel vederlo spesso citato non fedelmente e tirato per la giacchetta nelle discussioni in corso sul significato di quanto allora accaduto, come è capitato proprio di recente su Giornalemio.it tra Giovanni Caserta e Francesco Paolo Frangione (https://giornalemio.it/cultura/una-risposta-aperta-a-francesco-paolo-francione/). Ebbene, Mininni chiarisce che per Nitti, se pur scrisse “nella prima “Cronaca” degli eventi a sua firma, che si trattò di un moto di “rivolta” e non di “insurrezione”, “la parola più frequente cui affidava la sua testimonianza di quell’evento era “corale”. Perchè quel 21 settembre 1943 c’erano “artigiani e professori, avvocati e contadini, donne, vecchi e bambini, militari in divisa e militari in abito civile: c’erano tutti, quel giorno e si sentivano uniti e accomunati nella gioia della liberazione, così come erano stati uniti nella lotta contro gli oppressori. Pertanto, quella “rivolta dei Materani” rimane “come il primo esempio nella storia della Liberazione italiana nel Mezzogiorno”. Ci sembra dunque chiarissima la lettura che Francesco Paolo Francesco Nitti aveva di quegli accadimenti di cui fu diretto protagonista, e non si presta certo ad equivoci interpretativi. Per questo Mininni chiede che “chi si dichiara in sintonia con Francesco Paolo Nitti rispetti il senso profondo da lui attribuito a quella giornata da lui vissuta così intensamente.” Una conferma della bontà dei riconoscimenti ricevuti dalla Città di Matera e della corretta collocazione a pieno titolo di quei fatti -insieme agli altri similari accaduti nel mezzogiorno dopo l’8 settembre- nel percorso di liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Proprio come ribadito anche nella recente due giorni (20 e 21 settembre scorsi) di Matera, promossa dall’ANPI, nell’80° di quegli eventi (https://giornalemio.it/cultura/da-matera-il-contributo-del-sud-alla-liberazione-e-la-difesa-della-costituzione/). Ma ecco a seguire la nota integrale inviataci dal Professor Giuseppe Mininni:

Matera, 22 Settembre 2023

“La prego di voler pubblicare su “giornalemio.it” la seguente “LETTERA APERTA SUL SENSO DEL 21 SETTEMBRE 1943 PER FRANCESCO PAOLO NITTI”

Nei giorni immediatamente precedenti il Convegno celebrativo dell‘80° anniversario di una giornata “storica” per l’identità della comunità materana (il 21 Settembre 1943), “giornalemio.it” ha pubblicato uno scambio di “lettere aperte” tra i professori Francesco Paolo Francione e Giovanni Caserta.

Non intendo entrare nel merito della loro dissonanza nell’interpretazione di quegli eventi e del significato attribuibile alla loro rievocazione nel contesto odierno. Mi limito a segnalare che nella loro argomentazione entrambi menzionano Francesco Paolo Nitti:

“tengo ben presente i dubbi di Francesco Paolo Nitti, testimone oculare dei fatti…” (Francione);

“Ho sempre detto, con Nitti, che a Matera non ci fu insurrezione, che presuppone una

organizzazione—“ (Caserta).

Ebbene, mezzo secolo fa, il destino mi ha dato l’opportunità di incontrare (e poi sposare) una delle sue figlie, cosicché ho potuto ascoltare più volte dalla sua viva voce la sua attenta ricostruzione di accadimenti che, a distanza di tre decenni, ancora attraversavano le sue notti nelle urla traforanti i suoi incubi: “I tedeschi!”

Pertanto, mi sento moralmente impegnato a vedere rispettata la sua memoria.

Quelle giornate del Settembre 1943 marcarono in modo indelebile la traiettoria di vita di Francesco Paolo Nitti a tal punto da illuminare la sua successiva, ferma convinzione di poterne inserire una traccia nella storia della Resistenza italiana al nazifascismo. Lo fece non soltanto offrendone una prima “cronaca” fedele al suo essere inserito da protagonista nel corso degli eventi, ma anche nella sua successiva (e breve) attività politica nel Partito d’Azione e nella pluriennale dedizione alla formazione di molte generazioni di giovani. Nei cinque ultimi anni della sua esistenza l’ho spesso accompagnato in vari paesi della Basilicata e della Puglia dove era invitato a testimoniare i valori della Resistenza e le sue parole facevano sempre rivivere il “21 Settembre 1943” a Matera.

La sua elevata onestà intellettuale lo indusse ad ammettere, nella suddetta “Cronaca” degli eventi a sua firma, che si trattò di un moto di “rivolta” e non di “insurrezione”, ma la parola più frequente cui affidava la sua testimonianza di quell’evento era “corale”, come peraltro risulta dallo scritto: “C’erano allora artigiani e professori, avvocati e contadini, donne, vecchi e bambini, militari in divisa e militari in abito civile: c’erano tutti, quel giorno e si sentivano uniti e accomunati nella gioia della liberazione, così come erano stati uniti nella lotta contro gli oppressori. (…) E’ forse questo l’insegnamento della rivolta dei Materani, la quale resta come il primo esempio nella storia della Liberazione italiana nel Mezzogiorno”.

La cura della verità e il bene che ci siamo voluti finché potemmo parlare con lui spingono me e mia moglie, Maria Nitti, a nutrire l’attesa che chi si dichiara in sintonia con Francesco Paolo Nitti rispetti il senso profondo da lui attribuito con tali parole a quella giornata da lui vissuta così intensamente.”

Giuseppe Mininni – Professore emerito dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”