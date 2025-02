Per don Pino e Sant’ Eustachio il dono…di Donato Martina

Passione, volontà, pazienza e la ricerca di lavorare a qualcosa di unico, legato all’anima di Matera, ci sono sempre e Donato Martina tira fuori davvero dei lavori unici che testimoniano il legame con Matera e con quanti la rappresentano. E’ così è stato per ”Don Pino” il nostro Arcivescovo che ci lascia per la diocesi di Cesena-Sarsina, dopo 9 anni e con una testimonianza di attenzione verso chi è rimasto indietro, vera eredità per la Chiesa materana. L’artista lo ha ricordato nel quadro, raffigurando un piccolo ma significativo gesto del passato mentre aiuta una anziana donna a salire le scale della Civita, uno dei tanti gradini della vita affrontati più volte da bambina per recarsi in Duomo. Quella ” Chiesa Madre” per tanti materani devoti ai Santi Patroni Maria Santissima della Bruna e Sant’ Eustachio. Un ricordo che don Pino porterà con sè insieme alla tanta gente che ne ha apprezzata le qualità umane e di ”Pastore”. Dicevamo dei Santi Patroni e per Sant’ Eustachio Donato Martina ha messo da parte tela e pennelli per lavorare alla cartapesta, una passione che coltiva da tempo, realizzando una statua che rappresenta il Santo guerriero nella iconografia ufficiale. Un santo giovane che ha una missione da compiere con lo stendardo in mano che raffigura un cervo, simbolo di libertà e di testimonianza di fede. Avremo modo di ammirarlo in luoghi e tempi da stabilire.