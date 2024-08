Peppe Lomonaco ”montese doc” dà voce alle storie di Monte

Tenace, armato di tanta passione, costanza fino alla testardaggine, fino ad andare a scovare storie e compaesani finiti all’altro capo del mondo. Sono Rocco,come il Santo Patrono, Maria, come la Madonna che vede e provvede, per Montescaglioso, per ”Monte’ il luogo delle radici di tanti compaesani che sono andati fuori in cerca di fortuna o che sono rimasti. E Peppe Lomonaco è uno che ha vissuto, per certi versi, entrambe le situazioni tanto da riannodare i fili di un passato che rischia di scomparire con lo spopolamento e con le tante chiacchiere e ipocrisie su quanto non si fa o si fa male per trattenere i giovani dalle nostre parti o a farli tornare. ” Storie di Monte e dei montesi” scritto in lettere rosse ( con tutta la militanza politica e sindacale di tanti protagonisti) con il sottotitolo in nero (la vita spesso è amara) ” Testimonianze di vita e di lavoro” è il titolo dell’ultimo libro, che sarà presentato venerdì 9 agosto, alle 20.30, presso l’Abbazia di San Michele. Un luogo simbolo dell’identità montese, fatta di lavoro, cultura del territorio e speranza. A parlarne, con l’autore, dopo i saluti del sindaco Vincenzo Zito e di Angelo Andriulli presidente dell’Associazione ”Fatti non foste ” (Fnf) il segretario dello Spi Cgil di Matera Eustachio Nicoletti, Anna Salfi presidente della Fondazione Argentina Bonetti Altobelli Bologna. Coordinerà i lavori l’avvocato Cristina Contuzzi.Quanto alle storie ve ne parleremo dopo aver letto il libro, che entrerà a far parte- ne siamo certi- nella storia di Monte e dei Montesi, con la benedizione di San Rocco…