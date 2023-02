Pentasuglia: Il Rinascimento? E’ una miniera di saperi

Mentre tra politici e operatori culturali da diporto ne parlano per luoghi comuni, mode o per colmare le lacune di un vocabolario della lingua italiana, pressato dall’uso improprio di anglicismi che spaziano dagli hub ai center e via elencando, in Luigi Pentasuglia lo studio del ” Rinascimento” è passione, ricerca e volontà di tirar fuori percorsi d’arte, di storia, musica, filosofia, matematica e altro ancora. Materia di taglio ”interdisciplinare” che andrebbe portata a scuola. Ne abbiamo avuto confermato, pur in un venerdì ricco di eventi concomitanti, nella presentazione del libro ” Gli Artisti del Tempio. Dal codice di Piero( Della Francesca) alla squadra e compasso” edizioni Basileus”. Merito dell’associazione culturale del Cramm e del direttivo dello stesso Cramm di Matera che ha organizzato, nella sala Nino Rota del Conservatorio, l’incontro con l’autore. Un invito, a quanti non l’abbiamo ancora fatto, a leggere e ad approfondire le tematiche del libro dai tanti saperi. Ne abbiamo parlato abbondantemente in altro servizio https://giornalemio.it/cultura/quando-gli-artisti-del-tempio-tirano-fuori-codice-squadra-e-compasso/ e ci ha fatto piacere, tra il pubblico,vedere anche alcuni giovani con la curiosità di conoscere e imparare a leggere l’arte di Piero della Francesca , riportando con metodicità i saperi tracciati nel percorso che lega le geometrie della squadra a quella del compasso, passando per religione, filosofia, prospettive. Bravi.Leggete e capirete e senza pregiudizi alcuni. Scienze e arte non devono avere steccati, confini che sono propri dell’ignoranza e del pregiudizio. Naturalmente attendiamo che Luigi Pentasuglia dia alle stampe un nuovo lavoro e le prossime iniziative culturali del Cramm, che meriterebbe di avere a disposizione una sede dove poter operare.