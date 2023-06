Pensateci , dialogate e impegnatevi con Filoponia…

… e se non sapete cosa voglia dire filoponia, perché non avete alle spalle studi classici su filosofi come Platone o vivete immersi nelle alienanti mode degli anglicismi a tutti i costi, pur in presenza di tutti utili ed efficaci corrispettivi in lingua italiana, e allora …mano al vecchio vocabolario cartaceo o a quelli da sfogliare su internet con la spunta dei “cookies’’ (gli strumenti di rete) compresi. Un termine desueto per alcuni, ma davvero profondi che -in sintesi- sollecita impegno, confronto, riflessione , guardarsi dentro e intorno. E non è un tuffo nel passato, ma un salutare recupero di quanto la dimensione “social’’ della informatizzazione, digitalizzazione e via escludendo..abbia ridotto o depotenziato capacità relazionali, propri del “sociale’’. Manca una vocale, la “e’’ ma la differenza è sostanziale. E allora l’azione davvero interessante dell’associazione “Conduco un dialogo’’ è l’occasione per fare un passo indietro per farne, chissà, due in avanti con un itinerario pensante che toccherà dal 1 al 6 luglio Accettura, Rionero, Brienza, Potenza, Tricarico per concludersi a Matera.



DAL 1 AL 6 LUGLIO L’ASSOCIAZIONE “CONDUCO UN DIALOGO” INAUGURA IL PRIMO ITINERARIO PENSANTE

Con l’inizio dell’estate 2023 alcuni luoghi della nostra regione saranno protagonisti di un “Itinerario pensante” dal 1 al 6 luglio p.v., costituito da diversi appuntamenti per riflettere, dialogare e ragionare insieme promossi dall’associazione di pratiche filosofiche “Conduco un dialogo”. Dopo una serie di “spazi dialoganti” e caffè filosofici online, intensificati nel periodo del covid, che hanno creato una rete di incontri e di scoperta di nuove visioni, l’itinerario si farà in presenza con tre tappe significative: Filoponia – Silvoterapia – Laboratori per ragazzi filosofi della vita.

Ad inaugurare il percorso sarà Campomaggiore, il 1° luglio dopo la visita alla città dell’utopia, alle 18 appuntamento in piazza con la proposta del progetto Filoponia di Andrea Surbone, ideatore del modello economico e sociale, scrittore e coautore de “Il lavoro e il valore al tempo dei robot. Intelligenza artificiale e non-occupazione” (Meltemi, 2019). Il termine filoponia viene associato all’operosità, intesa come impegno personale. La filoponia è dunque l’impegno di ognuno, attraverso le proprie qualità per prepararci ad affrontare la vita in un modo diverso e nuovo.

Per la presenza di Surbone in Basilicata, oltre agli incontri online associativi, galeotto fu un articolo nella rubrica del venerdì (Cronache lucane, 21 ottobre 2022) “131 Comuni per un dialogo sul fare comunità” scritto dalla presidente dell’associazione “Conduco un dialogo” Maria De Carlo nel quale collegò la Filoponia di Surbone con la città dell’utopia di Campomaggiore. Di qui poi la curiosità e il desiderio da parte di Surbone di organizzare in Basilicata un percorso di promozione del suo progetto partendo proprio da Campomaggiore. Nella serata del 1 ad intervenire il sindaco Nicola Blasi, Andrea Surbone e lo storico Giuseppe Damone. Moderatrice Maria De Carlo.

L’itinerario di Filoponia continuerà nelle date del 2 ad Accettura, il 3 luglio a Rionero, il 4 a Brienza e a Potenza, il 5 a Tricarico e il 6 a Matera.



Altro momento significativo dell’Itinerario pensante sarà la passeggiata del benessere (secondo il modello filosofico) nel Bosco di Accettura con l’alberologo Antonio De Bona attraverso l’esperienza della silvoterapia, domenica 2 luglio per l’intera mattinata.

Il terzo “spazio” dell’Itinerario è dedicato ai ragazzi attraverso laboratori di filosofia per ragazzi dai 6 ai 13 anni. Secondo il modello della pratica della Philosophy for Children i protagonisti del dialogo saranno piccoli pensatori attraverso le pagine del libro “Ti racconto un’emozione” (ed. Cornacchione): a Campomaggiore il 1° luglio, il 4 mattina a Palazzo san Gervasio e nel pomeriggio a Brienza. Un percorso insieme ad Angiolina Fedeli, Federica Corbisiero e Maria De Carlo.

L’Itinerario pensante è la continuazione dell’attività dell’associazione “Conduco un dialogo” che dal 2019 promuove spazi e momenti dialoganti secondo il modello socratico e i filosofi del dialogo. “Mai come ora – afferma la presidente De Carlo – è necessario promuovere un allenamento della ragione al dialogo e alla ricerca comunitaria, sicuramente la fatica del pensare insieme non vede grandi numeri, ma sono gli strumenti essenziali per promuovere cittadini e comunità aperte all’autentica democrazia e al benessere, dopotutto è ritornare alla filosofia come cura così come Socrate ci ha insegnato”.

