Peccato, scomparsi i Madonnari. Ma è boom di ”treccine”

Evoluzione dei tempi, del costume? Chiamatelo come vi pare ma per la festa del 2 Luglio, periodo del covid a parte, quest’anno non abbiamo visto l’opera l’arte povera dei madonnari che sulle strade del centro – a ridosso della Festa- disegnavano e coloravano con i gessetti i volti della Madonna della Bruna o altro tema religioso- Venivano dalla Puglia, in particolare, ma di recente avevamo visto all’opera anche alcune allieve del Liceo Artistico . Non sarebbe male incentivare quella forma di arte popolare, magari con uno spazio dedicato dove poter ammirare quelle opere. Giriamo la richiesta all’Associazione Maria Santissima della Bruna affinchè valuti tempi e modi per attuarla. Quest’anno al posto dell’arte dei madonnari ha furoreggiato quella delle maestre pettinatrici africane , che hanno realizzato treccine con finiture di colorate il capo di tante ragazze. Parrucchiere di strada. Come la ”mest d’ la chep” che realizzava acconciature per le donne dei rioni Sassi