Era circolata voce che dopo l’estate si sarebbe provveduto alla installazione e inaugurazione, in piazza Vittorio Veneto, del monumento all’eroico agente di Pubblica Sicurezza (come era indicata un tempo la Polizia di Stato) Francesco Paolo Conte che aveva salvato due materani – più avanti ne pubblichiamo la storia -che rischiavano di annegare in un locale a ridosso dei Sassi. Ma finora nulla. Si era pensato cbe potesse accadere per la ricorrenza del 21 settembre 1943, data dell’insurrezione di Matera contro le truppe di occupazione nazista.Ma al momento non c’è una data ufficiale. Potrebbe cadere il 24 ottobre data delle morte(avvenuta nel 1928) dell’eroico poliziotto o, chissà, il 4 novembre Giornata dell’Unità d’Italia . Attendiamo il disco verde perchè l’artista Raffaele Pentasuglia possa posare la scultura. E l’attende anche Gianni Maragno, studioso di storia locale affinchè quel basamento da scoprire sia funzionale per quello che è stato progettato. Comunque. Fateci sapere…



LE RIFLESSIONI DI GIANNI MARAGNO

Da molti giorni è stato posizionato, di fronte al Belvedere Luigi Guerricchio nella Piazza Vittorio Veneto di Matera, un manufatto voluminoso, ricoperto da un involucro e circondato da transenne! Sono in tanti a chiedersi cosa nasconda e perché è stato collocato in quello spazio.

Per la suggestione dell’amor patrio e con la fiducia nei buoni intendimenti della Pubblica Amministrazione, è auspicio condiviso che possa trattarsi del basamento che sosterrà la statua dedicata al materano Francesco Paolo Conte, giovane agente di di Pubblica Sicurezza, che il 24 ottobre 1928 sacrificò eroicamente la vita nel vano tentativo di salvare due cittadini materani: Domenico Rocco ed Eustachio Morelli, rimasti intrappolati in un locale sottostante al piano stradale, nel corso di un terribile allagamento causato dal nubifragio abbattutosi quel giorno sulla Città dei Sassi.



Ideato e attuato in occasione dello straordinario anno 2019 di Matera Capitale Europea della Cultura, per volontà dell’Amministrazione Comunale e con la collaborazione della Questura di Matera guidata dal dott. Luigi Liguori, il monumento a Conte è stato realizzato dallo scultore materano Raffaele Pentasuglia e costituisce un riconoscimento per il meritorio impegno, da sempre svolto dalla Polizia di Stato a favore della collettività.

L’augurio è di vedere finalmente inaugurato il monumento.



LA BIOGRAFIA DI Francesco Paolo CONTE

Francesco Paolo CONTE, Guardia del disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza

Nato a Matera il 25 gennaio 1900, morto a Matera il 24 ottobre 1928.

La sua figura è legata al terribile nubifragio che colpì Matera il 24 ottobre 1928, provocando l’allagamento di alcuni locali dell’attuale piazza Vittorio Veneto (a fianco della chiesetta della Mater Domini).

La Guardia Francesco Paolo Conte, in servizio presso la Questura di Roma in quella data si trovava a Matera libero dal servizio. Appreso che alcune persone si trovavano in pericolo, bloccate dalle acque, in abitazioni al di sotto del livello stradale, accorse arditamente in loro soccorso, facendosi calare nell’ipogeo legato ad una corda. Venne però travolto dalle acque e trascinato nei sotterranei, riportando gravi lesioni che gli procurarono la morte.

Il 18 febbraio 1929 gli fu conferita la Medaglia d’Argento al valor civile alla memoria; la Fondazione Canergie, nell’adunanza del 31 dicembre 1929, gli conferì la Medaglia d’Oro. Inoltre, il Capo del Governo concesse alla famiglia un sussidio di lire mille.

La Domenica del Corriere di quell’anno dedicò una copertina all’eroe materano che lo ritraeva nell’atto di compiere lo slancio altruistico conclusosi tragicamente.

La Città di Matera gli ha dedicato una via (zona Agna) con delibera del Consiglio Comunale del 25 giugno 1988.

Su richiesta dell’ultimo nipote di Conte, in piazza Vittorio Veneto è stata apposta dall’Amministrazione Comunale una targa per ricordare l’episodio di 90 anni fa.

A Francesco Paolo Conte è intitolata la Sala Situazioni della Questura di Matera; la cerimonia di intitolazione ebbe luogo il 28 settembre dello scorso anno, alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Franco Gabrielli.

Questo il testo della motivazione dell’attribuzione della Medaglia d’Argento:

“Abbattutosi sulla città un violentissimo nubifragio che provocava l’allagamento di alcune abitazioni poste sotto il livello stradale, sorretto da una fune, nonostante gli sfortunati tentativi di altri valorosi che lo avevano preceduto nell’azione perigliosa, si slanciava in soccorso di alcuni individui minacciati dalle acque: ma dall’impeto di queste riversatesi nei piani sottostanti, veniva travolto e miseramente periva, vittima del suo slancio altruistico.”