Se le strade potessero parlare, magari con una targa marmorea dotata di utili e minime indicazioni perchè portano e a ricordo di chi o di quale vento ne portano il nome o con un innovativo QR code da aprire con i telefonini, ci racconterebbero un pezzo di città e della nostra storia. E Matera, aldilà di poche lodevole eccezioni frutto di una toponomastica illuminata, ha ancora tanto da dire sotto questo aspetto. Se non ci fossero studiosi o appassionati di storia e vicende locali come Eustachio ”Nino” Vinciguerra che tirano fuori puntualmente mostre e libri, saremmo a un ” booh!” senza risposte. Vinciguerra, e meno male, insiste e continua il suo lavoro di ricerca, con la disponibilità di sempre a collaborare anche con le associazioni cittadine. Ricordiamo la fresca presentazione dell’ennesimo calendario con l’Associazione volontari donatori di sangue (Avis) e il ciclo di incontri organizzato in passato con il Circolo La Scaletta “Dove hai detto che abiti? Le nostre strade …la nostra storia”, per ricordare i materani illustri a cui sono intitolate strade, piazze e scuole della città. E tra questi il generale Antonio Passarelli…uno degli esponenti della nota famiglia della storia materana che, insieme ad altri parenti, sarà tra i protagonisti del libro ”Passarelli” edito da Centrostampa. La presentazione, alla presenza dell’autore e di altri ospiti – come riporta la nota che segue- è fissata alle 18.30 di martedì 14 gennaio presso l’Hotel del Campo.

IL LIBRO E I PROTAGONISTI

Martedì 14 gennaio 2020 alle ore 18,30, presso l’Hotel del Campo (angolo Via Lucrezio, Via Gravina) sarà presentato il libro “PASSARELLI. Patriottismo e ingegno. Il loro tempo”. L’autore, Nino Vinciguerra, traccia il profilo di una famiglia che, nel corso dei secoli, ha legato sempre più il proprio nome alle vicende di Matera e della Nazione con impegno in qualsiasi campo. Il testo, frutto di certosine ricerche, permette di approfondire la conoscenza, in modo particolare, di Gennaro Passarelli (prese parte alla Rivoluzione Napoletana del 1799), di Cataldo Passarelli (partecipò ai moti del 1848 e fu sindaco di Matera), di Francesco Paolo Passarelli (sindaco di Matera assassinato nel 1892) e dell’eroico Generale Antonio Passarelli (morto sotto i bombardamenti a Terni). E’ un lavoro di 128 avvincenti pagine corredate da ben 104 immagini (molte delle quali inedite) impreziosito dalla prefazione del Prof. Ferdinando Mirizzi dell’Unibas, sostenuto dall’Associazione Resiliens Terra e Musica e stampato dalla Tipografia Centrostampa di Matera. L’evento, che sarà arricchito dalla proiezione di un emozionante video sullo stesso argomento, sarà moderato da Stefania De Toma e interverranno, oltre all’autore, Espedito Pozzuoli (Presidente dell’’Associazione Resiliens), Ferdinando Mirizzi, Carla Passarelli e Cesare Passarelli (discendenti della famiglia materana). Un altro importante tassello si aggiunge alla conoscenza della nostra storia.