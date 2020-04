Dal dialetto materano all’italiano la situazione non cambia e Angelo Sarra, materano innamorato di Matera come pochi, torna a riportarci al passato sull’onda dei ricordi da ragazzo dei rioni Sassi a narrarci anche della Pasquetta come avevamo annunciato in altro servizio https://giornalemio.it/cultura/angelo-sarra-racconta-la-smmen-sond-cu-viruss/. Ma non prima di averci ricordato che lo stress da reclusione forzata, in casa, tra tv, tablet, divano e tavola,libri e musica, durata ormai da cinque settimane. E l’espressione è di una efficacia unica : ”So’ ciungh s’mmen ca n’ stem a crpè ‘ngurp – commenta Angelo- p’ cuss coronavirus”. Sono cinque settimane di segregazione a casa a causa del coronavirus e, purtroppo, stiamo vivendo una Pasqua senza settimana santa e Pasquetta. Per cui niente scampagnate a Timmari, Picciano, Diga San Giuliano, nei dintorni. E allora non resta che ricordare le gite fuori porta del secolo scorso ” O’ Cap’ cc(i)l” , una zona di murgia a ridosso della ex caserma della Milizia (fatta saltare dai tedeschi in ritirata, con alcuni ostaggi, il 21 settembre 1943) dove i materani a piedi o col traino ” u’ traìn” si recavano per il Lunedì dell’ Angelo. E lì si gustava un piatto di “sciascill”, di cardoncelli per lo più in brodo con uovo battuto ma anche con pezzi di carne di agnello. Una prelibatezza, accompagnato da pane e un bicchiere di vino. Spazio anche alla musica e a balli. E per i piccoli, se si erano comportati bene , c’era la gioia ” u’ pr(i)sc” di avere in regalo un fischietto policromo di terraccotta. Era ”u’ cuccù”, prodotto dai maestri fornaciai ” u’ f’rnascioll” e in particolare- come ricorda Angelo Sarra- dalla famiglia Niglio che vendeva i fischietti anche in occasione dei pellegrinaggi al santuario di Picciano. E qui Angelo ci racconta un aneddoto, citando la buonanima di Tommasino ‘Mas(i)n Niglio, riferito a suo padre Peppino, che aveva realizzato un cucù a forma di Carabiniere. Se per i bambini era un giocattolo come un altro, donna, cavaliere, uccellino ecc, per i rappresentanti dell’Arma del tempo la cosa venne considerata come un affronto. Un atto di lesa maestà a rappresentanti dello Stato, tanto da chiedere al povero artigiano di seguirlo in caserma non prima di aver raccolto mercanzia e prove del reato… E così nell’interrogatorio davanti al maresciallo, che gli chiedeva di quello che era considerato come un affronto, Peppino si giustificò in maniera ”colorita e brillante”. rispondendo in dialetto: ” U’ s(i)m mis ‘nghil pir alla Madenn d’ P(i)ccien i n(i) scin ò ddut nidd…” E in italiano: ” Lo abbiamo messo (il fischietto) nel di dietro della Madonna di Picciano e nessuno ha detto nulla”. E la Madonna, un simbolo religioso condiviso, era senz’altro di considerazione superiore a quello degli uomini, delle forze dell’ordine. Per il maresciallo la risposta fu disarmante…e il possibile procedimento fu archiviato all’istante. Altri tempi. Ma c’era rispetto per tanta buona fede. Del resto i fischietti erano un oggetto di svago per i ragazzi, ma anche per gli adulti.



Ma quando si suona prima o poi viene sete e allora personaggi come Giuonn ” La rasckiet” (niente bollori, parliamo di ghiaccio) erano l’attrazione per tanti con il cubo di ghiaccio che regalava trucioli…di granita – grazie a una pialletta di metallo ” la rasckiett”- che veniva corroborata da essenze come anisetta, menta o amarena se capitava. E portava anche una bagnarola di zinco nella quale, con il ghiaccio, stavano a mollo tante bottigliette di effervescente gazzosa. Pochi soldi e la gola eruttava come un vulcano dal suono roboante. Motteggi e sfottò si susseguivano tra un sorso e l’altro, noccioline e fichi secchi. Una pagina del passato delle tradizioni materane , per concludere la descrizione della settimana Santa che potrete vedere e risentire per intero all’indirizzo fb https://www.facebook.com/100001669539329/posts/2906967082702248/?sfnsn=scwspwa&d=w&vh=i&extid=kaH4AjT85wBUiwoi&d=w&vh=i. E Angelo ci regala un antico detto conclusivo della narrazione materana che ha una sonorità particolare . ” Fott i fott- recita – ì f(i)rn(it)t u fott. C’ l’ò chntèt n’ piott d’ cart’ ddet. C’ l’ò s(e)nt)it n’ piott d fef arr’st(i)t” . Fatto e fatto è finito il fatto. “A chi l’ha raccontato un piatto di cartellate. A chi l’ha sentito un piatto di fave arrostite”. Ottime entrambe, da clima natalizio, a contorno di racconti intorno al focolare. E questa volta, salvo ritorni della malasorte, senza coronaviruss…con due ”S” come si dice in dialetto materano.