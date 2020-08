“Nelle oscure pieghe dei nostri animi si annidano immagini di luce…” riporta una didascalia accanto a una ”efficace” tavola di Giuseppe Palumbo nel lavoro realizzato con Maurizio Camerini e Alessandro Manna ”Pasolini 1964. Oltre Matera e il Mediterraneo”. Ma per tirare fuori quelle immagini serve una rivoluzione che passa per un ”Calvario” di sofferenze, denunce, provocazioni, solidarietà e tutto quanto è nell’anima e negli sguardi di tanti poveri Cristi che sperano e non si arrendono, a costo della vita. Un messaggio chiaro che viene fuori soffermandosi su disegni, testi degli autori e foto del’archivio di Domenico Notarangelo per un lavoro che getta uno sguardo sulle sponde di Action30, dove opera un gruppo di ricercatori e artisti che indaga sulle nuove forme di razzismo e fascismo rapportandosi alle analogie degli anni Trenta. E questa continuità di analisi e di ricerca, che sarebbe piaciuta a PierPaolo Pasolini, ne rende attuale la sua opera e il suo pensiero sopratutto oggi dove i tentativi ”palesi” e ipocriti di assimilazione di identità, modelli, culture da pensiero unico- nel nome della economia globale- sta portando a pericolose derive autoritarie e liberticide. E allora servono i Papa Giovanni di ieri e i Papa Francesco di oggi, la rabbia da pane e cipolla dei nostri migranti di ieri e purtroppo della generazione dei trolley e dei tablet di oggi con quella dei tanti Alì, Muhamad, Sara, Safia che dall’Africa cercano di arrivare sulle sponde di Lampadusa, dopo le speculazioni e le atrocità dei mercanti di schiavi, degli scafisti e l’insensibilità spesso di convenienza dell’Europa. Ma serve la rivoluzione di Cristo, primo comunista della storia, che indusse il seminarista Domenico Notarangelo a passare in trincea nelle file del Pci e a imbracciare penna e macchina fotografica per descrivere sequenze e pagine di scena de ”Il Vangelo secondo Matteo” girato per gran parte a Matera – tra i rioni Sassi e l’habitat rupestre- da PierPaolo Pasolini. Il libro , che abbiamo presentato in altro servizio, https://giornalemio.it/cultura/pasolini-e-una-profezia-per-un-vangelo-a-quattro-mani/, è potenzialmente un altro copione per un altro Vangelo dei nostri giorni descritto dagli autori con una sensibilità e curiosità. Quella stessa che aveva indotto PierPaoloPasolini a interrogarsi con scelta profetica cosa era accaduto oltre Duemila anni fa e si ripropone ancora oggi. E l’abbraccio efficace, riportato nella tavola di Palumbo a pagina 50 del libro, tra Pasolini e il Cristo tira fuori quella volontà di andare oltre la storia: ”….Girerò un film nelle pause assetate, lascerò che il Cristo ebreo mi versi il vino primitivo e ansimi con me nello scirocco del disastro. La parola, allora, emergerà da tutte le tombe radiose”. Funereo? No, profetico.



Una stampa di Giuseppe Palumbo dedicata a Michele Di Lecce

A Michele ” Pasolini 1964” sarebbe piaciuto e avrebbe contribuito senz’altro con l’amico di tante battaglie e di missioni impossibili, che hanno lasciato in Africa il suo cuore. Una stampa, realizzata in 100 copie da Giuseppe Palumbo, e in numero limitato, allegata al libro, è un piccolo omaggio verso una persona semplice, innamorata della libertà che ha unito idealmente in un abbraccio le comunità della civiltà rupestre a quelle del Mozambico, del Kenya e di altre zone di ”Mamma Africa” che meritano attenzione e solidarietà.