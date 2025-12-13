Pasolini ossimoro vivente. Progressista

P.P.Pasolini: l’ossimoro vivente. Il nuovo saggio di Donato Di Poce che sfida tutte le interpretazioni riduttive su uno dei personaggi più controversi della cultura italiana. In un momento di nuovo delicato, dove la critica letteraria deve fare i conti con il revisionismo politico
Nel 50° anniversario della morte, I Quaderni del Bardo Edizioni pubblica un’analisi critica a 360 gradi: dalla poesia al cinema, dal teatro alla critica d’arte , l’intellettuale che visse “accogliendo gli opposti”.
SANNICOLA (LE) – Nel cinquantesimo anniversario della tragica scomparsa di Pier Paolo Pasolini (novembre 1975 – novembre 2025), I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno pubblica P.P.Pasolini: l’ossimoro vivente , un saggio oggi fondamentale, firmato dal poeta e critico Donato Di Poce. L’opera si distacca dalle commemorazioni di circostanza per offrire un’interpretazione militante e “corsara”, che definisce Pasolini come la più lucida e fertile contraddizione del suo tempo.
Il volume analizza l’intera produzione pasoliniana sotto la lente dell’ossimoro: Pasolini fu marxista ma inseguiva in un suo modo originalissimo la Fede, adorava la tradizione (Dante, Pascoli) ma praticava uno sperimentalismo linguistico rivoluzionario , era poeta sublime (Le ceneri di Gramsci ) ma anche regista “sacrale e mistico” (Il Vangelo secondo Matteo ) e giornalista spietato (Scritti Corsari ). Donato Di Poce smonta con passione critica “l’errore e la cattiveria” degli esegeti che scambiarono questa “molteplicità espressiva” per doppiezza , dimostrando come Pasolini usasse gli opposti come unica via per cercare la verità.
Il saggio è un viaggio completo nella “galassia di CreAttività” pasoliniana, suddiviso in sezioni tematiche che non tralasciano alcun aspetto: dalla poesia dialettale (La meglio gioventù ) alla narrativa delle borgate (Ragazzi di vita ), dalla fondazione della rivista Officina all’analisi del “Cinema di poesia” e del “Teatro di Parola” , fino all’opera-testamento Petrolio, definito dall’autore il “Poema delle stragi”. In questi giorni difficili, nei quali si è salvata solamente una nuova suggestione intuitiva offerta da Andrea Di Consoli, che in certi versi pasoliniani rintracciava, forse giustamente, del dannunzianesimo inconsapevole, oltre che magari addirittura rifiutato, dal Pasolini
“Non abbiamo ancora fatto i conti con P.P. Pasolini”, scrive Donato Di Poce nell’introduzione. “Abbiamo fatto scempio dei suoi tre corpi: quello fisico, quello mentale e quello poetico. Tre corpi controcorrente che davano fastidio perché troppo autonomi e troppo liberi”.
P.P.Pasolini: l’ossimoro vivente , arricchito dai disegni di Max Marra, è un atto di giustizia critica. Un testo necessario per capire perché, a 50 anni di distanza, la “disperata vitalità” di Pasolini sia ancora l’antidoto più forte contro l’omologazione culturale del presente.
I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno continua a incrementare il suo patrimonio di libri importanti.
Mail – iquadernidelbardoed@libero.it
Web – https://www.quadernidelbardoedizionilecce.it/
I libri sono nella sezione blog del sito della casa editrice
]
Dati editoriali:
Genere: Saggistica / Critica Letteraria 170 pp / 15,60 euro
NUNZIO FESTA
BREVE NOTA BIOGRAFICA
Nunzio Festa è nato a Matera, ha vissuto in Lucania, a Pomarico, poi in Lunigiana e Liguria, adesso vive in Romagna.
Giornalista, poeta, scrittore.
Collabora con LiguriaDay, L’Eco della Lunigiana, Città della Spezia, La Voce Apuana e d’altri spazi cartacei e telematici, tra i quali Books and other sorrows di Francesca Mazzucato, RadioA, RadioPoetanza e il Bollettino del Centro Lunigianese di Studi Danteschi; tra le altre cose, ha pubblicato articoli, poesie e racconti su diverse giornali, riviste e in varie antologie fra le quali: Focus-In, Liberazione, Mondo Basilicata, Civiltà Appennino, Liberalia, Il Quotidiano del Sud, Il Resto.
Per i Quaderni del Bardo ha pubblicato “Matera dei margini. Capitale Europea della Cultura 2019” e “Lucania senza santi. Poesia e narrativa dalla Basilicata”, oltre agli e-book su Scotellaro, Infantino e Mazzarone e sulle origini lucane di Lucio Antonio Vivaldi; più la raccolta poetica “Spariamo ai mandanti”, contenenti note di lettura d’Alessandra Peluso, Giovanna Giolla e Daìta Martinez e la raccolta poetica “Anatomia dello strazzo. D’inciampi e altri sospiri”, prefazione di Francesco Forlani, postfazione di Gisella Blanco e nota di Chiara Evangelista.
Ha dato alle stampe per Historica Edizioni “Matera. Vite scavate nella roccia” e “Matera Capitale. Vite scavate nella roccia”; come il saggio pubblicato prima per Malatempora e poi per Terra d’Ulivi “Basilicata. Lucania: terra dei boschi bruciati. Guida critica.”. Più i romanzi brevi, per esempio, “Farina di sole” (Senzapatria) e “Frutta, verdura e anime bollite” (Besa), con prefazione di Marino Magliani e “Il crepuscolo degli idioti (Besa).
Per le edizioni Il Foglio letterario, i racconti “Sempre dipingo e mi dipingo” e l’antologia poetica “Biamonti. La felicità dei margini. Dalla Lunigiana più grande del mondo”.
Per Arduino Sacco Editore “L’amore ai tempi dell’alta velocità”.
Per LietoColle, “Dieci brevissime apparizioni (brevi prose poetiche)”.
Tra le altre cose, la poesia per Altrimedia Edizioni del libro “Quello che non vedo” (con note critiche di Franco Arminio, Plinio Perilli, Francesco Forlani, Ivan Fedeli, Giuseppe Panella e Massimo Consoli) e il saggio breve “Dalla terra di Pomarico alla Rivoluzione. Vita di Niccola Fiorentino”.
Per Edizioni Efesto, “Chiarimenti della gioia”, libro di poesie con illustrazioni di Pietro Gurrado, note critiche di Gisella Blanco e Davide Pugnana.
Per WritersEditor, la biografia romanzata “Le strade della lingua. Vita e mente di Nunzio Gregorio Corso”.
Per le Edizioni Ensemble, il libro di poesie “L’impianto stellare dei paesi solari”, con prefazione di Gisella Blanco, postfazione di Davide Pugnana e fotografie di Maria Montano.
Per Bertoni Editore, il libro di poesie “Semplificazioni dai transiti sotto la coda di Trieste”.
Per Tarka Edizioni, il saggio narrativo “Ai piedi del mondo. Lunigiana e Basilicata sulle corde degli Appennini”.
Per BookTribu, il romanzo breve “Io devo andare, io devo restare”.