Pasolini, il Vangelo…e gli scatti sul set di Rosario Genovese

Gli scatti in bianco e nero hanno un fascino che resta inalterato nel tempo, che ricorda macchine , pellicole e tecniche di sviluppo di mezzo secolo fa, quando i fotografi si chiudevano in camera oscura e provvedevano allo sviluppo delle stampe. Abbiamo avuto di vederne all’opera tanti, che non ci sono più,e che ti raccontavano con pazienza…il ”parto” di quel rullino in bianco e nero. Rosario Genovese era tra questi, animato da passione per la fotografia, e testimone di una Matera e di una provincia mutati nel tempo. Cronaca, sport, religione e cinema… con le foto sul set de ”Il Vangelo Secondo Matteo” girato per gran parte a Matera da Pier Paolo Pasolini che tra i rioni Sassi e la Murgia trovò qui la sua ”Gerusalemme”. E una parte di quegli scatti sono in mostra a Palazzo Lanfranchi,e con la cortesia del figlio Antonio, in occasione della mostra ” Pier Paolo Pasolini. Hostia” dell’artista Nicola Varlato, della quale parliamo in altro servizio.



Vi invitiamo a vedere le opere allestite per ”Hostia” e le fotografie di Genovese, che meritano di essere ricordate e valorizzate. C’è un libro di foto, con presentazione di Pasquale Doria e Fernando Mirizzi” edito da Antezza Editori, che ne ripercorre la storia attraverso le immagini. A Palazzo Lanfranchi, e fino al 6 novembre, la possibilità di ammirane alcune. Per le altre tocca ad Antonio. Tempo al tempo, come quelli della romantica camera oscura…