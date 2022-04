Finora a Matera non ci sono state iniziative di rilievo nazionale, aldilà dei riferimenti al ” Vangelo Secondo Matteo” (1964) girato nei rioni Sassi, di una iniziativa culturale promossa da fondazione Zetema e circolo La Scaletta, a ridosso del 5 marzo, in occasione della nascita del poeta, scrittore, regista, artista Pier Paolo Pasolini. Non demordiamo, ricordando il percorso davvero intenso che l’artista Claudio Vino ha portato avanti per anni con gli allievi del Liceo Artistico ”Carlo Levi” e l’eredità – è il termine giusto- lasciato dallo scrittore e giornalista Domenico Notarangelo che partecipò anche da comparsa al capolavoro sulla ” Gerusalemme” dei Sassi. Un lascito fatto anche di scatti in bianco e nero che un altro fotografo, Gaetano Plasmati, uno di Piccianello come ripete con fierezza, che ha arricchito l’offerta culturale di una struttura ricettiva la ” H-sa Guest House Matera” con una piccola mostra su Pasolini. E’ l’occasione, semplice, ma interessante per offrire ai visitatori uno spaccato della storia della città da conoscere, scoprire e valorizzare. Paesaggio, pane e cultura. Attendiamo che anche altri, a cominciare dagli Enti locali, con ben altre risorse e- auspichiamo- progetto e volontà facciano altrettanto.



Pasolini 100. 🌷

L’eredità di un autore che nasceva cento anni fa.

Un ciclo di mostre dedicate a Pier Paolo Pasolini.

Pasolini Matera, fotografie di Domenico Notarangelo. 📷

Pugliese di nascita, lucano di adozione. Ha sempre accompagnato l’interesse professionale alla ricerca e allo studio del giornalismo periodico delle regioni meridionali.

Associazione Pasolini Matera.

H-sa Guest House Matera

A cura di Gaetano Plasmati





