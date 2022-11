Pasolini a Rionero. Non solo cinema, eresia e poesia

Nel titolo tre temi, tre filoni che hanno caratterizzato la vita e la figura complessa, impegnata, a tutto tondo come Pier Paolo Pasolini che a Rionero in Vulture ( Potenza) sarà approfondita, il prossimo 15 ottobre, su iniziativa di Unilabor Università delle Tre Età “Enzo Cervellino” con l’apporto di coinvolgendo l’università della Basilicata, il CineClub Vittorio De Sica Cinit, UCI Im, Fidapa, Proloco di Rionero con il patrocinio della Amministrazione comunale. Naturalmente spazio a pellicole e a versi che hanno fatto parlare mezzo mondo: da ”Il Vangelo Secondo Matteo” a ” Uccellacci uccellini” , da ” Verso le terme di Caracalla” a ”Supplica a mia madre” per citarne alcune, consapevoli di dimenticarne alcune. Ma è l’occasione per rivedere o rileggere, o vedere, leggere per la prima volta. Il centenario in ricordo di Pier Paolo Pasolini è anche questo. E la Basilicata non può non ricordarlo.



Incontro con la poesia e con il cinema di Pier Paolo Pasolini, nel centenario della sua nascita, a Rionero in Vulture, Palazzo Fortunato, 15 novembre ore 17.00.

A promuoverlo è l’Unilabor Università delle Tre Età “Enzo Cervellino” di Rionero nell’ambito delle numerose iniziative culturali, coinvolgendo l’università della Basilicata, il CineClub Vittorio De Sica Cinit, UCI Im, Fidapa, Proloco di Rionero con il patrocinio della Amministrazione comunale. L’Intervento introduttivo sarà del sindaco Mario Di Nitto e quindi di Pina Cervellino presidente Unilabor, cui seguirà quello della presidente Fidapa Rosa Spera. La docente di Letteratura dell’Università della Basilicata Maria Teresa Imbriani relazionera’ su La divina mimesis Pasolini e Dante, ovvero la ricerca e l’influenza poetica dei due sommi autori.

Il Cinema di Pasolini fra eresia e poesia sarà invece approfondito da Manuela Gieri, docente all’Unibas di storia del cinema. Un cinema, quello di Pasolini, simbolico e poetico, scaturito da una cultura elevatissima che ha lasciato un segno indelebile nel Novecento.



A coordinare i lavori sarà Armando Lostaglio fondatore del CineClub De Sica Cinit, di rientro dalle Giornate Pasoliniane di Assisi “L’altro da te” con Dacia Maraini presso la Cittadella Cristiana dove, 60 anni fa, il poeta e regista venne invitato da don Giovanni Rossi e dal dr. Lucio Caruso a realizzare un film su Gesù.

Quel capolavoro, Il Vangelo secondo Matteo, fu girato anche in Basilicata, fra Barile Matera e Lagopesole.

Prima dell’intervento di Dacia Maraini è stato proiettato l’intervista al dr. Lucio Caruso che Armando Lostaglio fece proprio alla Cittadella di Assisi nel 1996.

La locandina dell’evento rionerese è stata redatta da Daniele Bracuto, del Cinit Pasolini, anch’egli presente alle giornate di Assisi, copromosso da Cinit Cineforum Italiano.



C. L. Comunicazione De Sica,

Rionero, 13.11.22