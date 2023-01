Pasolini 101. Evento ”Oltre il centenario” a Gioia del colle

Al via nella città barese la rassegna di eventi dedicata al grande scrittore, regista, artista friulano.Dal 13 gennaio al 16 aprile in programma a Teatro Rossini una mostra fotografica, quattro proiezioni di film e documentari , dibattiti, un concerto e una pièce teatrale. Un appuntamento da non perdere, come riporta la nota, riportata sul sito web del Comune di Gioia del Colle.

Cinque imperdibili serate al Teatro comunale Rossini per celebrare la figura di uno dei più grandi artisti italiani del ‘900, Pier Paolo Pasolini.

A 101 anni dalla nascita del grande maestro del cinema, il comune di Gioia del Colle promuove la rassegna “#Pasolini 101 Oltre il centenario” che, organizzata in collaborazione con l’associazione culturale “Pasolini” di Matera e con il prezioso contributo della Emmegi Grigliati S.p.a., dal 13 gennaio al 16 aprile 2023 contribuirà alla riscoperta e alla valorizzazione della sua opera e del suo pensiero.

Un programma di eventi ricco e variegato, attraverso il quale la città di Gioia del Colle vuole omaggiare la memoria del poeta, scrittore e regista che, nel 1964, per il suo film “Il Vangelo secondo Matteo”, scelse proprio il Castello Normanno-Svevo come set per girare le scene del ballo di Salomè per Erode.

Si partirà, quindi, venerdì 13 gennaio, alle ore 19:30, con il vernissage della mostra fotografica “Pasolini Matera”. Nei foyer del Teatro Rossini saranno esposte le foto più belle scattate da Domenico Notarangelo durante le riprese de “Il Vangelo secondo Matteo”. La serata inaugurale proseguirà con la proiezione del predetto film e con un interessante dibattito sulla vita e sulle opere di Pasolini, al quale parteciperanno la professoressa Angela Bianca Saponari dell’Università degli Studi di Bari, il critico cinematografico Roberto Chiesi della Cineteca di Bologna ed il regista Francesco Dongiovanni.

Il secondo appuntamento della rassegna è in programma sabato 18 febbraio. A partire dalle ore 19:30 sarà proiettato il documentario “Notarangelo Ladro di Anime”, prodotto dal regista David Grieco esplorando l’immenso archivio storico del fotografo materano. A seguire, sul palco del Teatro Rossini, si esibirà il gruppo musicale “Soballera”.

Domenica 12 marzo, invece, alle ore 19:30 si potrà assistere alla proiezione del documentario “Capelli quasi biondi. Occhi quasi azzurri. 78 lettere a Pier Paolo Pasolini”, realizzato dalla regista Simona Risi e dalla sceneggiatrice Donata Scalfari anche a Gioia del Colle. L’evento sarà ulteriormente impreziosito dai racconti di Paolo Covella e dalle testimonianze di Vito Mallardi, Antonio Girardi, Enrico Soria e Filippo Agrati, comparse gioiesi nel film “Il Vangelo secondo Matteo”.

Il quarto appuntamento è previsto per domenica 2 aprile. Alle ore 19:30 sarà proiettato il film “Elegie dall’inizio del mondo – Uomini e alberi”, realizzato dal gioiese Francesco Dongiovanni attraverso la digitalizzazione dei filmati in pellicola super8 girati da Domenico Notarangelo, tra il 1969 e il 1975, durante le Feste del “Maggio di Accettura”. Subito dopo la visione del film, dialogheranno con il regista il professor Ferdinando Mirizzi dell’Università degli Studi della Basilicata e Peppe Notarangelo, figlio di Domenico e presidente dell’associazione culturale “Pasolini” di Matera.

La rassegna “#Pasolini101 Oltre il centenario” si chiuderà domenica 16 aprile, alle ore 19:30, con la pièce teatrale di Ulderico Pesce dal titolo “Doppio Boom – Pasolini, Carlo Levi, Notarangelo”, che sarà accompagnata dalle musiche di Gianfranco Filazzola.

“È un grande motivo di orgoglio ospitare nel nostro teatro l’interessante rassegna dedicata a Pier Paolo Pasolini – afferma l’assessore alla Cultura Lucio Romano –. Nel corso dei cinque appuntamenti in programma avremo l’occasione di conoscere a fondo la vita e le opere di un grande intellettuale del ‘900, che ha segnato fortemente la storia del cinema e della letteratura italiana. Un ringraziamento particolare va al dott. Francesco Paolo Montemurro, amministratore della Emmegi Grigliati S.p.a., per aver supportato e condiviso questa importante operazione culturale nella nostra città”.

La partecipazione agli eventi è libera e gratuita (sino ad esaurimento dei posti disponibili in teatro). Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al personale del botteghino del Teatro comunale Rossini, aperto al pubblico lunedì e venerdì dalle 17:00 alle 19:00 e martedì e giovedì dalle 10:00 alle 12:00.