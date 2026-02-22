Parto per Parigi…Gobetti e quella lettera a don Giustino

Una grande eredità quella di Piero Gobetti,https://giornalemio.it/cultura/gobetti-sempre-attuale-con-la-forza-delle-idee-nella-lotta-al-fascismo/, che quanti ci governano( di tutt’altra formazione culturale e politica) e i giovani sopratutto farebbero bene a rispettare, e a leggerne quanto ha prodotto nella breve esistenza. Armando Lostaglio, a 100 anni dalla morte di Gobetti, ricorda- tra le tante- la corrispondenza con don Giustino Fortunato prima di raggiungere Parigi, dove avrebbe fatto l’editore. E poi gli ultimi attimi di vita assistito da Francesco Fausto e Francesco Saverio Nitti, da Prezzolini e da Luigi Emery.



Grandi del pensiero moderno: Piero Gobetti, a 100 anni dalla morte

Rileggendo Piero Gobetti, nel centenario della sua scomparsa, più volte picchiato e massacrato da mani fasciste, in una recente antologia (a cura di Pietro Polito) si riscontra il percorso del giovane antifascista, “il cui esito è di andare via, non perché si tratta di trovare una identità opposta a quella della italianità, bensì di rifondare.

Vedeva un Paese “immaturo, con classi dirigenti non all’altezza, e il fascismo tenuto dai poteri forti” (parlava di quanto accade un secolo dopo?, di oggi?)

Nel gennaio del 1926, Gobetti scrive una lettera al suo mentore Giustino Fortunato: «Parto per Parigi dove farò l’editore francese, ossia il mio mestiere che in Italia mi è interdetto. A Parigi non intendo fare del libellismo, o della polemica spicciola come i granduchi spodestati di Russia; vorrei fare un’opera di cultura, nel senso del liberalismo europeo e della democrazia moderna».

Il 3 febbraio del 1926, Gobetti parte da solo per Parigi, lascia la sua Torino: alla stazione di Genova viene a salutarlo Eugenio Montale. L’11 febbraio si ammala di bronchite, che esacerba gravemente i suoi problemi cardiaci: trasportato il 13 del mese in una clinica di Neuilly-sur-Seine, vi muore alla mezzanotte del 15 febbraio del 1926, assistito da Francesco Fausto e Francesco Saverio Nitti, da Prezzolini e da Luigi Emery. È sepolto nel cimitero parigino di Père-Lachaise. A soli 25 anni.

Personalità del libero pensiero, contro ogni repressione e dittatura, fu l’editore che credeva nella circolazione delle idee. Personalità che vanno sempre ricordate. Esempio per ogni generazione a venire.

Alla sua tenacia giovanile questi versi:



Si spegneva piano, come il velluto al sole,

ma la tua voce resta nel legno,

nell’odore d’incenso che il tempo non osa lavare.

E il proverbio inciso,

tra le pieghe di un silenzio troppo elegante

per essere dimenticato.

La polvere non osa coprire il tuo nome,

e ogni sera, quando lo stipite si piega

al peso del cielo,

la voce ritorna

non per parlare,

ma per profumare l’aria.



(Armando Lostaglio)