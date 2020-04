Quando si alimenta a fin di bene il dibattito sulla storia di Matera, e in questo caso storica, architettonica e urbanistica,come nel caso dell’Arco di Porta Pepice, vengono fuori considerazioni, proposte. Ma anche tanti interrogativi sul ”perchè e il per come ?” sia andata in un certo mondo, e perchè quanti erano preposti a valorizzarne i segni della memoria abbiano brillato per un deleterio ”silenzio e assenso”. Una vicenda di mezzo secolo fa , https://giornalemio.it/cronaca/porta-pepice-un-pezzo-di-storia-di-matera-da-ripristinare/ , che la testimonianza dell’ottimo ingegner Piergiorgio Corazza, persona amabile e innamorato della città come è nella tradizione famiglia, all’epoca progettista del Palazzo dell’Upim, ci racconta come andarono le cose. E perchè quell’ arco, nonostante tanto impegno da parte sua, non venne ricostruito. La nota che segue non puo’ che far scaturire rammarico…a conferma delle considerazioni fatte prima. Ricostruire oggi l’arco? Certo che si potrebbe. Non con i conci di tufo originali, visto che quelli- numerati e custoditi per un po’ – dopo 50 anni non se ne sa più nulla. E allora, perchè non fare qualcosa per ricordare Porta Pepice. Sarebbe un itinerario reale e virtuale nella memoria di quella strada del cuore antico. Dibattito aperto…

LA LETTERA DELL’ING. PIERGIORGIO CORAZZA

Caro Franco.

Mi hai tirato nuovamente in ballo per Porta Pepice. Pazienza, ci sono abituato. Mi capita periodicamente ogni 20 anni.

Ti scrivo come persona informata dei fatti avendo fatto il progetto del palazzo dell’UPIM. Ma fino a un certo punto perché non ero il direttore dei lavori.

Ti ricordo che era prevista la ricostruzione dell’arco di Porta Pepice sulla base del progetto approvato dalla Soprintendenza e presentato al Comune. Prima dello smontaggio dell’arco furono numerati i conci di tufo che furono depositati in una cantina sotto via beccherie presa in fitto appositamente dall’impresa.

Siccome vi erano delle perplessità nel Comune e nei componenti della commissione edilizia sulla ricostruzione , feci realizzare dall’impresa un arco in legno delle dimensioni reali che fu messo in opera nella posizione originale.

Questa struttura rimase molto tempo (credo alcuni mesi) e certamente molti se la possono ricordare.

Ma il Comune non ha approvato il progetto (ma non lo ha neanche bocciato). In realtà mi resi conto che quell’arco non lo voleva nessuno. Ma nessuno diceva di non volerlo.

Intanto l’impresa aveva finito i lavori e richiesto l’agibilità dei locali dovendo consegnarli all’UPIM che aveva urgenza di aprire il grande magazzino. E il Comune gliel’ha concessa.

Non l’ho saputo subito. L’ho saputo telefonando all’impresa (di Brindisi) per sollecitare il completamento dell’avancorpo su via Beccherie con le finestra rimaste senza cornici. Mi disse che aveva chiuso il cantiere. Fine dei lavori.



E’ possibile ricostruire oggi l’arco di Porta Pepice ? Tecnicamente è possibile sulla base dei rilievi e del progetto. Ma non credo che non sia opportuno né desiderabile.

Quell’arco non aveva pregi architettonici, né dettagli costruttivi di particolare interesse. Sarebbe fuori posto una ricostruzione come era. Aveva un valore storico e documentale e rifarlo nuovo secondo me non avrebbe senso.

Credo piuttosto sia meglio creare un’opera d’arte che ricordi Porta Pepice e racconti la sua storia . Anche altre porte della città andrebbero valorizzate con opere d’arte evocative delle porte della città.

Il tema è di un certo interesse e hai fatto bene a sollevarlo cercando di aprirlo , questa volta, a nuovi scenari.

Grazie Franco che fai un bel giornale.

Ti abbraccio PierGiorgio