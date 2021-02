Le fondazioni si sprecano. Alcune funzionano. Altre meno. E’ questioni di uomini, di volontà soprattutto nel rendere merito e nel trasferire alle giovani generazioni saperi, esempi, cultura e una traccia del come muoversi per fare della memoria del passato, di un territorio, una opportunità di crescita. Ed è così per il meridionalista,e non solo, Giustino Fortunato che sembra proprio essere stato dimenticato dalla sua Rionero in Vulture. Della Fondazione nemmeno l’ombra e così pure, da quanto riporta la nota di una figura attenta alla cultura del territorio come Donato Mazzeo e altri amici, di quello che ha lasciato su questa terra. Davvero paradossale e incomprensibile, con una “risorsa’’ a parte di mano e non fare nulla o quasi per valorizzarla. Non c’è l’ombra nemmeno di un parco letterario del quale parlò a suo tempo il compianto senatore Nino Calice come è stato fatto, per esempio con Carlo Levi. E avere una figura di cultura e di impegno meridionalista, di spessore nazionale con don Giustino Fortunato, è una leva importante per un lavoro di rete e di promozione territoriale davvero unica. Del resto, e lo diciamo a quanti non lo hanno ancora fatto, di interessarsi a quella figura. Donne e uomini appassionati del territorio, rappresentanti istituzionali e, soprattutto, giovani che cercano opportunità per restare a Rionero, nel Vulture, in Basilicata, nel Mezzogiorno. Don Giustino e la nostra terra ve ne saranno grati.

^FONDAZIONE GIUSTINO FORTUNATO

Provate a digitare Giustino Fortunato sulla stringa di ricerca di Google Maps. Dalle Alpi alla Sicilia sono innumerevoli le città ed i paesi che hanno voluto intitolare una via, una piazza, un monumento e persino una università al rionerese, noto per aver descritto e lottato politicamente per superare il problema della questione meridionale.

Le amministrazioni comunali degli anni ’70 assieme ai discendenti del meridionalista hanno consegnato a quelle successive un palazzo ed una biblioteca di grandissimo valore culturale e soprattutto, l’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, durante il suo primo settennato, adoperò tutta la sua influenza ed il suo peso politico perché venisse creata, proprio a Rionero, una Fondazione Giustino Fortunato, per promuovere gli studi e le attività in favore del mezzogiorno.

A dispetto di questa popolarità ed importanza nazionale, il nome Giustino Fortunato, a Rionero, sembra però buono, solo per aiutare alcuni imprenditori vinicoli a vendere meglio il loro aglianico fuori dai confini regionali (e forse a Don Giustino, assieme a suo fratello Ernesto, questo non sarebbe nemmeno dispiaciuto, vista l’importanza che dava al progresso ed al benessere economico della sua terra di origine).

Dieci anni fa si celebrò il bicentenario della promozione di Rionero a Comune autonomo ma, da allora sembra ci si sia impegnati in una sistematica demolizione del personaggio Fortunato e della sua memoria proprio nella sua città di origine (Nemo profeta in Patria? Se la cosa valeva per Nostro Signore figuriamoci per gli altri). La piazza antistante il palazzo è diventata un corpo estraneo rispetto allo stesso (o viceversa?), la tomba dei Fortunato è sparita dal cimitero (assieme anche, alle ossa di altri rioneresi), ma soprattutto della Fondazione e delle sue attività non si è avuta più traccia, tranne che in occasione di momenti elettorali, in cui il logo della stessa è servito da segnale di richiamo per comizi o iniziative politiche a senso unico.

Questa incuria e questa specie di damnatio memorie del suo cittadino più illustre sembra però essere un unicum rionerese. A Melfi, per esempio, fiorisce la Fondazione Nitti, mentre ad Avigliano la Fondazione Gianturco rinnova i suoi vertici per una nuova stagione di attività e di azione culturale.

Perché allora, questo immobilismo a Rionero (salvo alcune iniziative estemporanee). Sorge il sospetto che questo derivi da una distorta cultura della cosa pubblica, per cui l’uso ed il godimento delle strutture pubbliche non sono appannaggio della collettività, ma quasi cosa privata ed esclusiva di chi le amministra.

Oppure perché si ha la presunzione di non ritenere necessario un centro di pensiero e di elaborazione progettuale al di fuori della maggioranza in Consiglio comunale? La Fondazione, da anni e nonostante le molte sollecitazioni, esiste solo sulla carta in quanto, chi di dovere non si è preoccupato o non ha voluto, rinnovare i suoi organi direttivi. Eppure, quanto sarebbe utile in questo momento in cui l’intera nazione si interroga su quali opere pubbliche ed azioni economiche sarebbero necessarie per un suo rilancio.

L’opera di cui Giustino Fortunato andava più fiero è, senza dubbio, quella della linea ferrovia ofantina. Un’infrastruttura rilevantissima alla fine dell’800. Ed oggi? Esistono solo il ponte sullo stretto ed il completamento della Salerno-Reggio Calabria per dire che il sud è a posto?

Una Fondazione come la Giustino Fortunato, potrebbe essere un utilissimo centro di elaborazione, ma fino a quando si riterrà che i suoi dirigenti debbano essere scelti esclusivamente nell’alveo ristretto degli amici degli amici tutto resterà immobile.

^ Foto Marina Marinucci