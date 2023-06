Papa Francesco a Matera nel fotoalbum voluto dall’Arcivescovo

Quando siamo invitati per un evento nella Sala degli Stemmi, presso il Palazzo della Curia arcivescovile, non possiamo fare a meno di sfogliare il corposo album di fotografie che ricorda la visita di Papa Giovanni Paolo II in Basilicata . E a Matera,in particolare, quel 27 aprile 1991 che ricordiamo perfettamente, dopo il rinvio di un mese a causa del maltempo. Quanti ricordi , speranze e tanti protagonisti che non ci sono più. Ma da qualche giorno c’è un motivo in più da sfogliare ed è un foto libro, come si usa oggi, relativo alla visita effettuata il 25 settembre 2022 a Matera da Papa Francesco a conclusione del 27° Congresso Eucaristico Nazionale. Una iniziativa del nostro arcivescovo, mons Giuseppe Antonio Caiazzo, che ha scelto alcune delle foto significative di quella visita: dall’incontro con la gente alla santa messa celebrata allo Stadio ”XXXI Settembre-Franco Salerno” accolto dal clero di Basilicata, poi la visita alla mensa dei poveri ‘don Giovanni Mele” al rione Piccianello fino alla benedizione e a un ricordo nella preghiera. E con l’auspicio che possa ritornare. Non è facile, viste le condizioni di salute e i tanti impegni del Santo Padre. Ma, mai dire mai…