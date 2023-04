Paolantoni a Ferrandina…Ci vorrebbe una replica

Ed è quello che hanno auspicato ma, inutilmente, visti gli impegni del simpatico e bravo attore napoletano, i fans di Francesco Paolantoni che sabato 22 aprile sarà al teatro Mimì Bellocchio di Ferrandina, per lo spettacolo ‘’ O…tello O…io!”. E la richiesta è d’’obbligo visto che i biglietti sono andati a ruba a stretto giro. E né è possibile, per i noti motivi di sicurezza, aggiungere sedie o assistere in piedi a uno spettacolo dal contenuto e dalla recitazione che si annuncia esilarante. Agli organizzatori della rassegna ‘ A mimì’ e all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmine Lisanti non resta che provvedere…per questa estate. Paolantoni è persona che ama il pubblico e quello di Ferrandina è caloroso, competente e ospitale. Francè, pienzece tu…che ti costa? Basta un sospiro…e il Sipario al ‘’ Bellocchio’’ si alza di nuovo fino a dicembre. Facci sapere. Ti aspettiamo.

Al Teatro Festival Ferrandina- A Mimì è già sold out lo spettacolo “O…tello o…io!”, scritto, diretto e interpretato da Francesco Paolantoni, in programma sabato 22 aprile al cineteatro comunale Bellocchio.

In scena, accanto a Francesco Paolantoni, Stefano Sarcinelli, Arduino Speranza, Antonio D’Ausilio, Manuela Zero e Felicia Del Prete, sono i protagonisti di una serata “filo…drammatica”.

“O…tello o… io!” è uno spettacolo con una scrittura ispirata alla commedia dell’arte, dal ritmo veloce, e con il meccanismo del “teatro nel teatro” e racconta le disavventure di una compagnia amatoriale che nel primo atto è intenta a fare le prove di uno spettacolo che debutterà l’indomani sera.

Il testo scelto dal regista, un po’ per allontanarsi dal classico repertorio eduardiano delle compagnie amatoriali un po’ perché vuole affrontare il tema della gelosia, sentimento che solitamente tende a rovinare i rapporti è: Otello.

Il primo atto si sviluppa tra il tentativo di provare lo spettacolo. Nel secondo atto, col palcoscenico diviso in due, da una parte lo spettacolo in corso e dall’altro i camerini, si assisterà alla impietosa messa in scena di Otello e agli strambi eventi degli attori affrontati nei camerini. Il finale oltre a essere imprevedibile non è un vero finale, perché Francesco Paolantoni è pronto, come nel suo stile, a sorprendere sempre e comunque il suo pubblico.

“O…tello o…io!” si terrà al CineTeatro Bellocchio, con ingresso alle ore 20.30 e inizio alle ore 21.

Tutte le altre informazioni relative alla stagione A Mimì-Teatro festival Ferrandina sono disponibili sul sito www.teatrofestivalferrandina.it o contattando il numero 3898311672.