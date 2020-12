Finalmente con l’aroma giusto, tra foto e racconti, con il premio attribuito ai vincitori di un concorso che ha dovuto fare i conti…con i Decreti del presidente del consiglio Giuseppe Conte e con le ordinanze, a seguire, del presidente della giunta regionale di Basilicata Vito Bardi. Ma chi la dura la vince e i componenti della commissione giudicatrice, nella nota diffusa dal presidente del Muv Nicola Laricchia, hanno portato a termine il lavoro ‘’sfornando’’ premi, graduatorie e motivazioni con la modalità delle piattaforme social. E questo in attesa della sfornata del pane dell’ Immacolata con l’immancabile ‘’ Ficc’latidd’’, il tortanello della tradizione materana, insieme a pettole e cartellate, frittelle e dolci natalizi, per premiare la tavola dei buongustai. Una sezione dedicata del premio da infornare per l’edizione 2021. Il forno delle idee riattizza il fuoco, mentre gli organizzatori sono già con le mani in pasta..



LA NOTA SULLA PREMIAZIONE.

Oggi, sabato 5 dicembre, si è conclusa la Prima Edizione del Concorso Nazionale Letterario e Fotografico “Scorza e mollica” ideato con l’intento di valorizzare il PANE non solo come alimento ma soprattutto come valore culturale. Sin dal suo avvio è stato sostenuto dalla Condotta di Matera di Slow Food, dal MUV , Museo Virtuale della Memoria Collettiva e da alcuni panificatori della nostra città (Panificio Cifarelli e Il forno di Gennaro) e con il patrocinio del Comune di Matera e della Camera di Commercio di Basilicata.

Lanciato a pochi giorni da quello che sarebbe stato il primo lock down, si chiude in un momento nuovamente critico e le modalità della cerimonia di Premiazione sono ben diverse da quelle immaginate. L’entusiasmo però resta lo stesso, rafforzato dalla quantità e dalla qualità dei lavori che sono arrivati anche da più parti del Paese.



Le giurie hanno faticato non poco per scegliere i vincitori che sono, dal primo al terzo posto, per la Prosa, i racconti: P.A.N.E. (Persuasiva Autentica Necessaria Esperienza) di Angela Scarciolla ex equo con STORIA DI UN VIAGGIO di Maria Allegretti e LA PAGNOTTA di Maria Serena Campanaluga con un solo voto di distacco dai primi due. C’è stata anche la possibilità di dare due menzioni speciali: ad Onofrio Arpino per NEL PANE ed a Cosimo Taglio per LE RICETTE TARANTINE DI MIA NONNA. Per la Sezione Poesia le liriche selezionate sono: TRE SPOSE di Maria Antonietta D’Onofrio, E’ TORNATO IL PANE di Maddalena Bonelli e LA DANZA DEL GRANO di Domenico Di Stefano, mentre le menzioni speciali sono andate a PANICHE SENSAZIONI di Maria Bruna Moliterni e ad UNO SCRIGNO RIPIENO DI BONTA’ di Giulia Valicenti. Per la sezione Fotografia gli scatti premiati sono: ALESSIA IMPARA AD IMPASTARE IL PANE di Salvatore Gualtieri, MANGIA CHE DIVENTI GRANDE GRANDE di Rosaria Lucia Bondello e IL PANE DI GIOTTO di Xhorvino Bjanku. Ricevono la menzione speciale ASSEMBRAMENTO di Antonio Sansone e ATTESA di Giulia Turri.

Ai primi classificati andrà l’oggetto simbolo della tradizione materana: un timbro del pane di legno, cesellato dalle mani sapienti di Massimo Casiello, insieme ai tanti altri prodotti messi a disposizione dai numerosi sponsor del Concorso: Tufa, la Bottega del Vicinato, Olio Carriero, Molino Dell’Acqua, Olio Micele, La Lopa, La Bottega giù al Nord, Frascella, Fontana dei Santi, Masseria Riccardi, Arte Data, Rivista Mathera, Rocco Scattino Fotografo.

L’auspicio è che questo Concorso possa ripetersi e magari in un tempo senza Covid – 19.