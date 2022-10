Pane ed arte. Lunedì 31 ottobre chiude mostra ad Altamura

Ancora due giorni per visitare nella vicina Altamura , presso Palazzo Santa Croce, la mostra collettiva di 31 artisti pugliesi e lucani ”Nel mare assoluto del grano, al canto delle pietre di sotto…” inaugurata lo scorso 16 ottobre in occasione della Giornata Mondiale del Pane 2022. Merito della fattiva intuizione e organizzazione del Consorzio per la Tutele e la Valorizzazione del Pane e,in particolare, del suo direttore Michele Saponaro vissuto a pane e arte per 40 anni buoni nel forno ….del Ministero dei Beni culturali. Nella mostra ci sono opere di diversa fattura, tecnica, esperienza e sensibilità, legate alle peculiarità di territori e di autori che hanno prodotto farina del proprio sacco… Per apprezzarla non vi resta che approfittare del finesettimana



LA NOTA SULLA MOSTRA

Allestita ad Altamura nel Palazzo Santa Croce (ex Monastero) è visitabile dalle ore 17.00 alle 21.00. Domenica anche in ore antimeridiane, dalle 10.00 alle 13..00. Ingresso libero.

La mostra è promossa dal Consorzio per la Tutele e la Valorizzazione del Pane di Altamura DOP e si avvale del partenariato istituzionale del Comune di Altamura e della collaborazione di Arci Sand by – Corcevia Stand by e degli alunni della Classe IV A dell’ ITT Nervi Galilei, Altamura.

Presidente del Consorzio Lucia Forte, Direttore. Michele Saponaro.

Il titolo della mostra è preso dall’incipit della poesia di Lino Angiuli “Saluti da Jesce”. E’ un poeta e scrittore pugliese (nato nel 1946). Vive a Monopoli, dove ha diretto per la Regione Puglia il Centro di servizi culturali. Collaboratore dei servizi culturali della Rai e di quotidiani, ha partecipato alla fondazione di alcune riviste letterarie, tra le quali il semestrale Incroci (Editore Adda), che co-dirige. Ha iniziato a scrivere all’età di 18 anni e attualmente ha all’attivo quindici raccolte poetiche in lingua italiana e dialettale. La terra in cui è nato è spesso spunto per i suoi lavori, ma in generale la vita tutta con particolare attenzione all’antropologia della parola e all’utopia. Molti i suoi lavori sul versante della valorizzazione della cultura popolare. Suoi testi poetici sono stati tradotti in altre lingue. Della sua produzione letteraria si parla in antologie, storie letterarie ed enciclopedie della Letteratura italiana.



La mostra, a cura di Michele Saponaro, Storico dell’Arte che ha lavorato per più di 40 anni nell’Amministrazione statale dei beni culturali (attualmente ricopre il ruolo di Direttore del Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Pane di Altamura DOP) ha per tema il “pane” e l’intera filiera produttiva che comprende il grano e la semola (temi rappresentati nell’opera “Grano, farina e pane” dello scultore materano Franco Di Pede, fondatore dello storico Studio Arti Visive, attivo nella “Città dei Sassi” sin dagli anni Cinquanta).

Sono esposte opere di 37 artisti di scultori, pittori fotografi, performers, poeti tutti di origine pugliese e lucana, in prevalenza di Altamura e Matera a significare che il pane di grano duro, con lievito madre e cotto in antichi forni a legna delle due “Città del Pane” del nostro territorio appulolucano è unico.

Nella mostra sono presenti inoltre, due lavori fotografici: “Nel nome del pane” di Angelo Saponara (13 fotografie in bianco e nero acquarellate dall’autore), un importante fotografo antropologo – scomparso qualche anni fa – che ha documentato le tradizioni popolari della Puglia e della Basilicata e “Pane nostro” di Nicola Nuzzolese, un funzionario dell’Ufficio Stato Civile di Altamura (anche lui scomparso anni fa), che nel 1978 fece un lavoro sulla gestualità nella panificazione domestica esposto a Ferrara in occasione del gemellaggio di Altamura con Ferrara.



Vi è anche una piccola raccolta di marchi da pane e cucchiai in legno intagliato e scolpito dell’artigiano-artista Antonio Cosola di Matera.

Elenco degli artisti e delle opere esposte

Dario Carmentano

Quattro campane mariae, 2010

Quattro campane per il giardino della colomba bianca, 2010

Giuseppe Miriello

Pane nostro, 1998

Franco Di Pede

Grano, farina e pane, 2001

Mimmo Laterza

Spighe, 2015

Paolo Lorusso

Uomo con la coppola rossa, 2016

Paolo Maggi

20.000 briciole, 2022

Maria Giovanna Ferorelli

Porta del Mediterraneo, 2015

Claudio Vino

Demetra, 2017

Aurora Maletik

Nuda melanconia, 2016

Laudato si’, mio Signore, per sor’aqua, la quale è molto utile et humile et pretiosa et casta, 2015

Cosmo Laera

Grazie del pane, 2019

Nicola Lisanti

Spighe, 2016

Giovanni Carlucci

Pane nostro, 2022

Giovanni Carpignano

Sussistenza, 2021

Iginio Iurilli

Campo di grano, 2022

Gianni Dell’Acqua

Lievito, 2022

Paolo De Santoli

Quartecedd. Il pane dei morti che ama la vita, 2022

Giuseppe Fioriello

Pane, 2022

Marta Salonna

Torniamo al gusto del pane, 2022

Pino Lauria

Eucarestia, 2004

Luigi Guerricchio

Pane Nostro, 1995

Angelo Palumbo

Pane della Murgia: origine della vita, Anni Novanta

Beppe Labianca

Il pane quotidiano, 1982

Il mangiatore di spaghetti, 2017

Carla Cantore

Oltre il pane, 2015

Antonello Di Gennaro

Origine, 2022

Francesco La Centra

Le strade del pane, 2017



Roberto Linzalone

pane pane, 1980

Anna Forte

Omaggio alla Murgia, 2017, installazione

Giuseppe Mitarotonda

C’era una volta il forno di una volta, 2017, formelle in maiolica dipinta

Collezione privata

Davide Mangione

Il Pane Nostro, 2022

Anna Maria Di Terlizzi

Ora e sempre, 2022

Angelo Carbone

Seminatore, opera giovanile, con antica falce e cannelli

Francesco Pentasuglia

San Palo Albanese, 2011

Sergio Laterza

Pane cromato, 2019

Stefano Siggillino

Stelle o scintille, 2022

Rocco Scattino

Buono come il pane, 2019

Lucia Ciliberti

Sospeso il temo, 2019

Vito Maiullari

La pecora poltrona, 2010