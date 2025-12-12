Pane e grammatica… è una emozione. A Matera il libro di Dino Petralia

A scuola, ma parliamo della Prima Repubblica, alle medie e al liceo il professore di italiano ci esortava a nutrirci di pane e vocabolario e ci stuzzicava con un aperitivo fatto di sinonimi e contrari. E rincarava la dose quando ci portava i ”compiti in classi” con tanto di voto e sottolineature(poche) con matita rossa e blu. Buone pratiche, visto che quella buona e lungimirante prassi mi è servita e non poco nella mia professione. Oggi la scuola pubblica(che non è una azienda diretta da dirigenti) ma ”maestra di vita” presieduta da presidi e direttori didattici(come continuo a chiamarli) mostra tutti i limiti del degrado, del disimpegno e i limiti di una programmazione che ha alimentato, ahinoi, analfabetismo e ”somarismo” diffusi, anche con l’avvento deleterio della dimensione isolazionista dei social.Si sta cercando di por rimedio…Vedremo. L’arrivo a Matera, domani, sabato 13 dicembre, dell’ex magistrato Dino Petralia per la presentazione del libro ” Grammatica Emozionale. Viaggio dentro le parole” è l’occasione per una boccata di aria fresca nella lingua di Dante, nella etimologia di parole che destano sentimenti positivi. Dialogheranno con l’autore due figure appassionati di letture, come l’avvocato Emilio Nicola Buccico e la docente universitaria Maristella Trombetta.



Grammatica Emozionale. Viaggio dentro le parole

Petralia Dino

Prefazione di Arnaldo Colasanti

Un libro sulle parole, nel proposito di renderle vive e affettive, pronte a relazionarsi ad ogni fruitore, rilasciando emozioni, sollecitando e interrogando l’anima, nella convinzione di una loro fertilità passionale che l’autore coglie interpellando la propria sensibilità.

Un’opera necessariamente parziale per lo sconfinato perimetro del linguaggio; e tuttavia espressiva di un campione lessicale che sorprende ed emoziona. Per la delicata galanteria verso la parola e i suoi attraenti volteggi; per l’intima conferma di una lingua dai mille colori.



Chi è Dino Petralia

Nato a Palermo nel 1953. Magistrato, oggi in pensione. È stato giudice e pubblico ministero e ha ricoperto pressoché tutti i ruoli della carriera e in ultimo quello di Procuratore Generale di Reggio Calabria. Eletto nel decennio scorso (2006-2010) al Consiglio Superiore della Magistratura è stato Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria dal 2020 al 2022. Ha collaborato con varie Università ed è cultore di materie giuridiche nell’Ateneo palermitano. Ha insegnato in Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, Scuole di Polizia e Forensi, sempre coniugando la funzione giudiziaria con la ricerca e la teorizzazione. Appassionato di musica jazz e di cinema, scrive favole per bambini; collabora con blog e riviste con recensioni di film e altro