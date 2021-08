Quando si hanno volontà, pazienza e anche coraggio per riannodare i fili di una storia, e quella di uomo, Domenico Palombella, rappresentante di una delle famiglie più note di Irsina (Matera) significa che lo si fa per amore di verità e desiderio di restituire alla memoria e alla storia del paese dimensioni, considerazione e giusto apprezzamento. Ed è quello che ha fatto la professoressa Maria Teresa Oreste che, in premessa, ha ricordato fatti, episodi e coincidenze che legano il passato al presente : la data del 22 settembre 1943, l’episodio delittuoso di cui fu vittima Domenico Palombella, e quella del 22 settembre 2020, che ha portato alla rielezione a sindaco di Nicola Massimo Morea erede del bisnonno Domenico . ”Strane coincidenze” sottolinea – in premessa- con tre punti esclamativi l’autrice…



E non è stato facile portate a termine il lavoro, quando si tratta di episodi avvenuti dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943. Anzi il 22, un giorno dopo i fatti di Matera con quella rivolta-insurrezione contro le truppe naziste in ritirato che portò a 26 morti tra militari e civili e due tra i soldati tedeschi. A Irsina le cose andarono diversamente con l’ex segretario comunale, Domenico Palombella, ucciso da facinorosi a colpi di mannaia, dopo che avevano aver fatto irruzione in casa e rubato preziosi della moglie, come riporta un articolo pubblicato nel 2012 su ‘ Diario Irsinese’ a firma di Giacomo Diciocia, dal titolo: ” 22 settembre 1943: La morte del segretario comunale Domenico Palombella. Un delitto assurdo,inumano, incivile”. Un tassello di un mosaico di una vicenda, segnata per lungo tempo da un velo di omertà, resistenze anche postume nell’intitolargli una strada a Largo Sant’Angelo, a ridosso della sua abitazione, tra ricorsi, sentenze e, finalmente, un pizzico di giustizia, con obiettività e serenità a 77 anni da quel triste episodio,. Come riporta il libro di Maria Teresa Oreste dal titolo ” Domenico Palombella. Storia di un uomo”, che sarà presentato il 31 agosto a Irsina in serata presso il Chiostro di San Francesco



E l’autrice, nipote dell’ex segretario comunale, che pagò colpe non sue in un clima di risentimento, da regolamento di conti contro gli uomini di apparto del Ventennio fascista, come era accaduto in altre parti del BelPaese. Con delitti rimasti impuniti, accuse velate, omertà e pochi casi di vuotare il sacco mettendo a nudo motivazioni e in pace la propria coscienza. L’amnistia dell’allora ministro di Grazia e Giustizia Palmiro Togliatti (Pci), vittima egli stesso di un attentato che portò il Paese sull’orlo della guerra civile, mise una pietra sopra su tante situazioni del passato per consentire alla giovane Repubblica di andare avanti e in un contesto politico tra due blocchi che non lasciava alternative, se non la mediazione. Occorreva fare i conti con un passato che è ancora lì ed è storia d’oggi se ”qua e là” la democrazia del BelPaese, annovera tanta pagine scure con delitti, stragi non risolte e con un scia di interrogativi che restano sospesi tra dubbi e sete di giustizia.

Il paziente lavoro di Maria Teresa Oreste ”sine ira et studio”, a 77 anni dalla morte di Domenico Palombella ”onesto e infaticabile” servitore dello Stato, è l’occasione per rileggere, riconsiderare una storia che addolora ancora la famiglia. E il ricordo va a quanti per tanti anni hanno custodito gelosamente quanto accaduto, mai capacitatisi di quella morte e perchè quei facinorosi, sfogarono rabbia su una persona che aveva lavorato applicando le leggi e prodigandosi per quanto possibile per la comunità irsinese del tempo. Una riflessione serena sull’uomo nel solco di due citazioni di apertura. ” Una storia pò diventare vecchia ma non è finita se non è chiusa” e” Dove vien meno l’interesse , vien meno anche la memoria” di Goethe che aprono alle 400 pagine del libro.



Libro che riporta testimonianze, verbali, delibere e decine di atti su quanto fatto e prodotto da Domenico Palombella che rinunciò alla carriera notarile per restare a Irsina, vincendo il concorso da segretario comunale, senza risparmiarsi come avevano fatti altri in famiglia ( l’autrice ha riportato anche l’albero genealogico dei Palombella) in vari settori: dalla scuola alle infrastrutture, dalle congregazione di carità all’ Ente comunale di Assistenza fino al ”tragico epilogo”, il 13° capitolo del libro, che lo portarono a pagare colpe non sue. E nelle pagine di quel capitolo è descritto il clima che portò a quell’eccidio, che vide Palombella restare al suo posto, da servitore dello Stato. Ci furono inchiesta, processo e sentenza che recepì i provvedimenti luogotenenziali di amninistia sopraggiunti, che riguardavano reati comuni i. Dolore della famiglia sempre vivo, appena attenuato dal pentimento postumo di qualcuno che aveva fatto pervenire per posta i gioielli razziati in casa. Poca cosa rispetto al sacrificio di Domenico Palombella (nonno dell’avvocato Mimmo Palombella) , rimasto al suo posto fino alla fine…nel rispetto dello Stato, mentre altri si erano eclissati. Il resto è storia d’oggi e attende, che con serenità, lealtà, correttezza, si chiuda una pagina tormentata di storia irsinese ormai di 78 anni fa…venuta fuori. E lo citiamo tra i tanti ringraziamenti dell’autrice, per quella corposa memoria di atti conservati nell’Archivio di Stato di Matera. Una istituzione culturale preziosa per il nostro passato, che rischia di essere soppressa, se continueremo a recidere radici ed esperienze.