“Recatosi nel pomeriggio odierno intorno alle ore 16.00, all’Archivio Storico Comunale – Palazzo Sisto -, appena varcata la soglia del portone d’ingresso, ha, ivi subito, percepito un acre intenso odore di bruciato; messosi, perciò, in allarme, e dopo perlustrazione dei vari vani, ne ha individuato la provenienza da altro locale attiguo. La serratura di tale locale si presentava effratta, e all’interno in una conca metallica, collocata sotto la campana del camino, giacevano i resti ancora fumanti di carte, di cui si riusciva a recuperare una parte non del tutto arsa, che permetteva di dedurre trattarsi di documenti sottratti all’Archivio, del tipo di quelli ancora provvisoriamente giacenti a livello del piano rialzato di Palazzo Sisto (…)”. Le righe non le abbiamo estratte da un romanzo di Gadda, né da una pagina d’Andrea Vitali. Ma sono parte d’una comunicazione vergata ad agosto 2003. Il testo veniva firmato da un dipendente del Comune di Pomarico, che, con linguaggio quasi arcaico, informava il sindaco d’allora, l’avv. Nicola Raucci e il maresciallo dei carabinieri di stanza all’epoca a Pomarico, del risultato d’una sua ispezione.

Palazzo nobiliare in parte ristrutturato, ma che oggi presenta piccole perdite d’acqua, umidità e fatiscenza; un bastione issato nel cuore del centro storico, fra via Dante e via Osannale, a qualche metro dalla casa natale del patriota Niccola Fiorentino; un prestante bastione che guarda alla Chiesa Madre e, in contemporanea a panorami marini e orizzonti montuosi. Quel Palazzo Sisto oggi in obbligato disuso ma ieri perfino scelto, seppur per un breve periodo, quale sede dell’Archivio storico cittadino al posto del Palazzo Marchesale. Tracce dell’utilizzo ultimo ne sono: fotografie d’istanti pomaricani, una macchina per maglieria lasciata al centro della sala più prestigiosa, piatti in ceramica pentole e posate in stipate in una cucina oramai tutt’altro che antica.

Accompagnati dalla sapiente guida Milena Ferrandina, storica e critica d’arte, ci lasciamo suggestionare da esterni che propongono anche un lungo balcone e una piccola corte.

“Siamo – spiega Ferrandina, raggiunto l’interno – in un altro meraviglioso nobile palazzo pomaricano, realizzato tra XVIII e XIX secolo, lasciato all’incuria o quantomeno alla poca conoscenza della sua immagine storica e artistica anche a noi pomaricani stessi.

Quello di cui i nostri occhi potranno deliziarsi – aggiunge speranzosa la stessa Ferrandina-, spero presto o almeno fino a quando verrà resa accessibile a tutti l’area, probabilmente durante le giornate Fai dai nostri sublimi volontari, è uno spettacolo meraviglioso. Affreschi, stucchi, iscrizioni e simbologie che ci portano indietro nel tempo, quando la famiglia Sisto si compiaceva del palazzo, dei suoi ornamenti e dello scenografico affaccio mozzafiato sulle immense colline pomaricane. Si presume che il palazzo fosse di proprietà dell’avvocato Berardino Sisto, così come si nota dalle iniziali in ferro battuto impresse sulla lunetta del portale di accesso. Purtroppo un restauro non molto lontano, nonostante sia stato voluto al fine di recuperare gran parte dell’edifico, ne ha modificato l’aspetto originario sia nella conformazione architettonica che nelle decorazioni.

Tuttavia – ci spiega la storica Ferrandina – si evincono i caratteri propri dell’architettura palaziale neoclassica a cavallo tra Settecento e Ottocento, che desume ideali e apparato formale dall’arte classica greca e romana e quindi anche rinascimentale”.

L’edificio si sviluppa su due piani. Il piano terra ospitava la servitù che poteva usufruire d’un camino e d’una cantina. La stanza di rappresentanza presenta dettagli meravigliosi: “L’ornamento in stucco rappresenta la Fenice, in questo contesto simbolo del sole che sorge e tramonta, avvolta dai raggi solari che vengono sprigionati da un particolare simbolo numerico, nello specifico il numero 6, il quale si ripropone in maniera speculare sull’altro arco. Un sole nascente completa la simbologia in cui la Fenice, all’approssimarsi della morte, si costruisce un rogo di legno e muore tra le fiamme per poi risorgere dalle sue stesse ceneri”, ammalia l’esperta Milena Ferrandina.

Che in un altro ambiente, tra quella d’altri preziosi dettagli, indica una presenza: “Ecco l’iscrizione – spiega – in corrispondenza dei pinnacchi, sopravvissuta al terremoto e che il successivo restauro ha miracolosamente risparmiato dal modernizzare, ma forse non completamente. Si legge chiaramente una frase in latino: Subter te sternetur tinea, erunt vermes, et operimentum tuvm / La tignola sarà stesa sotto di te e i vermi saranno la tua coperta. Molto probabilmente incompleta se facesse riferimento ad un passo della Bibbia ebraica o all’Antico Testamento della cristiana Bibbia”.

Passati all’ultima stanza, Ferrandina vorrebbe “anche per questo bene una valorizzazione che potrebbe restituirci la storia di una nobile famiglia e della sua dimora, che per decorazioni e iscrizioni legate alla cristianità rappresenterebbe di certo un unicum nel panorama artistico lucano”.