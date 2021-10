Beh. Se qualcuno avesse ancora qualche dubbio sulle potenzialità di Palazzo Malvinni Malvezzi, quale luogo per ospitare una offerta culturale diversificata e di qualità, con le giornate Fai d’autunno ha avuto la conferma che occorre continuare su questa strada. Del resto il Palazzo, inaugurato di recente, dopo un lungo iter di restauro che ha coinvolto Comune e Provincia, soprintendenze dei Ministero per i Beni culturali e Regione Basilicata, va utilizzato appieno , in relazione agli investimenti effettuati e ai costi di gestione. Sede di rappresentanza istituzionale, quando occorrerà, ma va utilizzato per farne apprezzare storia, bellezza e per far conoscere le offerte culturali che si avvicenderanno.



L’ultima, inaugurata con le giornate Fai del 16 e 17 ottobre, riguarda la mostra dell’artista Corrado Veneziano ”La pittura in viaggio. Non Luoghi, loghi, Codici, Leonardo, Dante” e l’effetto tra moderno e classico, quadri e soggetti del presente e del passato è davvero interessante. Una mostra nella mostra che ha colpito e non pochi visitatori e i tanti giovani, ciceroni Fai e musicisti, che hanno favorito e animato le visite. Esperienza da ripetere. Domani, domenica, un’altra giornata di visite a Matera, in altri luoghi, tra i 59 della Basilicata, dei quali abbiamo parlato in altri servizi.