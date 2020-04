A tavola con una sequenza di video che i soci del movimento della Pagnotta hanno postato per ricordare a tanti, alla prese con lo stress della Quaresima prolungata o Quarantena procurata dalla contingenza dell’epidemia da virus a corona. E certo perchè ambiente, sostenibilità, cultura e necessità di voltare pagina sono un tutt’uno, se la Pagnotta, la Terra, il Pianeta, il Creato hanno bisogno di difendere identità, radici e di recuperare la vera essenza degli elementi naturali, stravolti dalle scelte scellerate dell’uomo. Si deve cambiare passo e programmi negli stili di vita e nell’economia. Poche cose ma chiare che consentano di non produrre inquinamento, consumare suolo, evitare di innalzare la temperatura e consentiti alla specie umane, animali, vegetali e di altri tipi di vita di coesistere e di non ‘cancellarsi”. Sul come il Movimento della Pagnotta ha le idee chiare. Pochi concetti che abbiamo riportato in altre occasioni come abbiamo riportato nell’ultimo servizio https://giornalemio.it/politica/rivoluzione-biosdal-movimento-della-pagnotta/

E se vi va fate girare questo link o stampate questo articolo. Il passaparola, di mano in mano, consente di avvicinare tanti alla tavola della pagnotta, anzi del buon pane di Matera.

ALTRI PROTAGONISTI CHE NON POTEVANO ENTRARE NELLE DIMENSIONI DELLA FOTO ASSEMBLATA PER IL SERVIZIO