A volte basta poco per tornare su luoghi abbandonati al loro destino, a causa di calamità che hanno portato uomini, donne a stabilirsi altrove. Sono i luoghi della memoria come Alianello, nel comprensorio di Aliano, tra calanchi, cultura e silenzio che brilla nel vissuto delle case o dei luoghi d’incontro. A riaprire usci, battenti, finestre l’artista Cesare Maremonti e il fotografo escursionista Gaetano Plasmati che a ridosso della giornata del paesaggio si sono permessi una mostra,battezzata ” Fratture sospese” , foto e video,passate poi sui social. Il risultato? Davvero notevole, tanto da stimolare alcuni a farci un pensiero:” quasi quasi faccio un salto a vedere quel luogo dimenticato, tra visioni del passato e del presente. E la mostra ha fatto risaltare l’anima di quel piccolo centro colpito dalla frana, con una finestra e un uscio che guardano in profondità, calanchi a fare da tavolozza e cornice per le opere di Maremonti, una nicchia che si tinge di azzurro come il fondo del mare e le geometrie dei luoghi che si sposano a linee e forme dei quadri. Due visitatori ad Alianello, ma in tanti nella galleria virtuale di Maremonti e Plasmati, pronti a esporre in un altro luogo dimenticato. Uno dei tanti, purtroppo, in una regione da sempre sulle stampelle…sospese, come frammenti, su una terra instabile.