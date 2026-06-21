Padri e figli nella notte che verrà. Agnoloni a Matera alla Libreria dell’Arco

Un calcio al mistero, partendo da un campo di calcio in una notte dove può accadere che a un centravanti gigliato giunga la telefonata del padre morto 10 anni prima. Deformazione da intelligenza artificiale (ormai è materia arrembante e preoccupante ovunque) o la coscienza di una persona cara che vuol sapere quanto è stato tenuto nascosto per tanto tempo.E’ in sintesi il filo conduttore del romanzo ”La prossima notte” di Giovanni Agnoloni” (Transeuropa editore) che sarà presentato il 24 giugno a Matera presso la Libreria dell’Arco. Con l’autore anche il collega e scrittore Filippo Radogna.



COMUNICATO STAMPA

Mercoledì 24 giugno, alle 19, in libreria, si terrà la presentazione del volume “La prossima notte” di Giovanni Agnoloni, edito da Transeuropa.Con l’autore dialogherà Filippo Radogna, giornalista



sinossi

Una telefonata nella notte. Una voce che Aaron Stewart credeva di non poter più sentire: quella del padre, scomparso dieci anni prima e dato per morto. Da quel momento, la vita del centravanti della Fiorentina cambia per sempre. Per inseguire quel mistero irrisolto, parte da Firenze verso Montepulciano, Siena, Roma e oltre, in un viaggio proteso verso Sud che riecheggia una trasferta della squadra viola dell’immediato dopoguerra, snodandosi tra vecchie rapine mai dimenticate, profezie lasciate in sospeso e destini incrociati con l’ombra della guerra nei Balcani. Sul campo da gioco come nella vita, ogni scelta diventa una sfida: fidarsi o fuggire, conservare il passato o provare a riscattarlo. “La prossima notte” è un’opera di padri e figli, di colpe e redenzioni, in cui lo sport si intreccia alla memoria e la suspense rivela l’enigma più difficile da affrontare, quello della propria identità; è un romanzo di viaggio, calcio, investigazione e Storia.

biografia autore

Giovanni Agnoloni è scrittore, traduttore e blogger. Ha pubblicato il romanzo psicologico “Viale dei silenzi” (Arkadia, 2019), quello di viaggio “Berretti Erasmus” (Fusta, 2020), la tetralogia distopica “Internet. Cronache della fine” (Galaad, 2021), il concept-book di racconti “Da luoghi lontani” (Arkadia, 2022, con Carlo Cuppini e Sandra Salvato) e il saggio “Le rivelazioni del viaggio” (Ediciclo, 2025). Ha curato e tradotto opere su J.R.R. Tolkien, Shakespeare e Bolaño (“Bolaño selvaggio”, Miraggi, 2019, con Marino Magliani).

Via delle Beccherie, 55 – 75100 Matera

Tel. 0835.311111 – www.libreriadellarco.it