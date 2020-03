Prima la perenne ‘’ gratitudine’’ della città per aver aperto una fulgida pagina di storia Patria e poi la revoca della cittadinanza onoraria, nell’ottobre del 1944, un anno dopo l’insurrezione del 21 settembre 1943 con il tributo di vittime civili e militari. Matera chiuse così, con una revoca della cittadinanze onorarie, i capitoli dedicati ai cittadini illustri S.E Benito Mussolini, il Duce del Ventennio fascista, e dell’on Francesco D’Alessio artefici nel 1927- non va dimenticato- di quell’investitura ufficiale a capoluogo di Provincia della Lucania… Un atto conseguenziale e comprensibile, in relazione alla caduta del Fascismo e alle sorti della guerra, che abbiamo recuperato tra gli Open data del Comune di Matera. Ma che non deve far dimenticare quella spinta agli investimenti in opere pubbliche che il ruolo di Provincia, rimasto a metà ‘’né carne e né pesce’’ con l’equivoco referendum renziano del 2016 – bocciato sonoramente dagli italiani-ma che ha lasciato le province nel limbo delle tante contraddizioni del BelPaese. Cifre, edifici, funzioni, urbanizzazioni e urbanesimo venuti da quella spinta sono ancora lì, peccato che non ci sia stato un programma di valorizzazione e recupero di quei segni che fanno parte della memoria cittadina. Non ci meravigliamo più di tanto se l’ingresso allo stadio “XXI Settembre-Franco Salerno’’ ex ‘’ Luigi Razza’’, ministro dei Lavori Pubblici del Ventennio, sia rimasto “occultato” finora e, quando ci saranno, le condizioni verrà recuperato con una riqualificazione della zona. Al borgo la Martella è finito giù un muro del cinema all’aperto, attiguo al Teatro, realizzato nell’immediato dopoguerra con la pianificazione legata alla prima legge speciale sul recupero dei rioni Sassi. Matera come Collegno (Torino) nota per le vicende dello ‘’Smemorato’’. L a storia è li, con le pagine bianche, nere, grigie o fulgide o luttuose finite nell’archivio della memoria. Ma c’è chi le distrugge, le altera o fa finta di nulla, come accaduto per l’anno da capitale europea della cultura.

I PROVVEDIMENTI DI CONFERIMENTO E DI REVOCA



Delibera di Giunta Comunale,NR,02/10/1944,Francesco D Alessio – proposta di revoca della cittadinanza onoraria.

ll Sindaco considerato che il Prof D Alessio fu uno dei più alti collaboratori del fascismo e contribuì ad asservire con ogni mezzo questa nobile terra a quel regime tirannico e spregiudicato propone che per tali colpe e gravi responsabilità sia revocata al Prof D Alessio la conferitagli cittadinanza onoraria La giunta a maggioranza di voti delibera di respingere la proposta del Sindaco per la revoca della cittadinanza onoraria materana al Prof Francesco D’Alessio

Delibera di Consiglio Comunale,63,11/09/1925,Francesco D Alessio,

“…E il popolo con me si strinse attorno a lui nel 1919 quando Egli decise di porre in Matera allora ancora collegio uninominale la sua candidatura e nonostante la di poi mutata circoscrizione lottando contro l’ On Nitti allora Presidente del Consiglio il nostro corpo elettorale si affermò sul nome di S E D’ Alessio con 2200 voti contro 1000 datine alla lista avversaria Francesco D’ Alessio giovane dall’ingegno vivido dalla vasta cultura che già si era affermato con successo ammirevole sulla Cattedra e nel Foro ebbe sin da prima una forte preparazione alla vita pubblica e conoscitore dei nostri assillanti problemi ben presto si affermò qui in provincia nel parlamento Tutti intuirono che Egli a Montecitorio non sarebbe stato un semplice gregario ma sarebbe subito emerso e così fu



Delibera di Consiglio Comunale,57,11/05/1924,Benito Mussolini,

‘’…Di conferire a S E Benito Mussolini Presidente del Consiglio dei Ministri la cittadinanza onoraria materana in segno di elevato omaggio e di perenne gratitudine di questa antica e patriottica città verso l Uomo Illustre che per fortuna d Italia ne regge i destini

Delibera di Giunta Comunale,NR,27/10/1944,Benito Mussolini – revoca della cittadinanza onoraria

‘’…Considerata ancora che perduta la guerra l ex duce ha impugnato le armi a fianco dei tedeschi contro la patria piombata in un abisso pauroso e compie gesta di crudeltà di distruzione e di vendetta contro gli sventurati fratelli nostri che sono ancora di là dalla linea di battaglia Ravvisata la necessità di revocare l onoraria cittadinanza conferita con la deliberazione su menzionata propone che si revochi la cittadinanza onoraria conferita a Benito Mussolini con deliberazione di questo Consiglio Comunale dell ‘11/05/1924 n 57 La Giunta condividendo pienamente le considerazioni del Presidente unanime delibera revocare la concessione della cittadinanza onoraria materana a Benito Mussolini.