In queste settimane, rispetto ad un gesto di solidarietà da parte di un paese straniero il Qatar che ci ha regalato un Ospedale da campo attrezzato per far fronte all’emergenza Covid19, ne abbiamo letto di tutti i colori. Nella maggior parte dei casi per contestare l’installazione in taluni territori inizialmente individuati allo scopo. Quasi come se fosse un peso questo dono. Mentre sarà molto utile per decongestionare i nosocomi per farli ritornare all’esercizio delle funzioni ordinarie al momento sacrificate in questa lotta primaria al coronavirus.

In merito, abbiamo ricevuto (da Lina Marchisella) e pubblichiamo volentieri, alcune riflessioni “da parte di ex amministratori 2013 – 2018” del Comune di Tricarico di ben altro tenore e in cui si elencano le ragioni che avrebbero dovuto spingere a candidare il territorio di tale comune per l’insediamento del manifatto ospedaliero. E si cita persino una chicca storica sorprendente con la nascita del nosocomio tricaricese.

Insomma perchè non Tricarico? Ma ecco a seguire la nota integrale:

“L’uomo che vide suo padre calzare/gli uomini e farli camminare/imparò da quell’arte umile e felice/la meraviglia di servire l’uomo...(R.Scotellaro)

Arriva in BASILICATA 1 dei 3 OSPEDALI da CAMPO, donati dall’Emiro del QATAR all’Italia, per l’emergenza sanitaria da coronavirus……Parliamone:

☆ perché vogliamo esprimere il nostro dolore per chi non c’è più, per chi soffre, per chi è in difficoltà ma anche la nostra gratitudine e riconoscenza a tutti gli operatori sanitari e a chi a vario titolo è impegnato in questa drammatica emergenza, nessuno escluso;

☆ perché ci sono buone ragioni per proporre i nostri territori quale sede di Ospedale da campo per emergenza da coronavirus: 1) ampie aree disponibili dove allocarlo; 2) la viabilità della SS 407 che collega tre regioni; 3) la maturata e consolidata esperienza di sanità territoriale; 4) il rafforzamento e il rilancio delle reti territoriali dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria; 5) il decongestionamento degli ospedali per acuti; 6) il potenziamento del concetto che i malati sono tutti uguali e contrastare cosi lo stigma sociale associato al coronavirus; 7) l’ospedale da campo è una struttura che esprime massima sicurezza per pazienti e lavoratori; 8) l’opportunità di arginare lo spopolamento dando anche risposte all’emergenza occupazionale; 9) la struttura potrebbe essere utilizzata, speriamo mai, per altre eventuali emergenze; 10) ed altro ancora.

Di contro:

●sarebbero insufficienti ed incomprensibili le ragioni che hanno indotto a non avanzare, alla Regione Basilicata, la proposta, la disponibilità, la volonta’ e la richiesta di allocare l’Ospedale da campo sui nostri territori.

P.S.

Ad aprile nacquero due giganti R.Scotellaro e il S.E. Rev.ma R.Delle Nocche, Servo di Dio; ad aprile 2020 si parla di ospedale da campo e se ne parla anche nel manoscritto del Prof. Dott. R.Mazzarone che così recita “…La sua realizzazione fu resa possibile dalla concessione di una Unità Ospedaliera da campo richiesta appunto dalla Prefettura, che costituì l’occasione e le premesse delle operazioni successive...”( pagg. 12/13 de “Le origini dell’Ospedale di Tricarico”).

Bella e strana questa analogia che ci dice di Reagire, Agire e Dire.”