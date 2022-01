“Origami”, di Sabatina Napolitano, Campanotto (Udine, 2021), pag. 128, euro 15.00.

Olga è la figura rappresentativa del romanzo “Origami”, edito da Campanotto, opera d’esordio in narrativa di Sabatina Napolitano, più che la protagonista del libro; ché, per esempio, la giornalista e bibliotecaria Olga è una delle tante e varie figure dell’opera. Orfana dalla giovanissima età, Olga cresce coi nonni che amavano gli origami; poi si sposerà col facoltoso editore Gustavo Miso, che gli consentirà di praticare il suo sogno di bambina: un giornale vero. Olga, Marianne, Jeremy, Nina, Nora, Ellen, Emilio, Rossana vivono a Itaque. In una dimensione vera e inventata, di bellezza assoluta, dalla quale partiranno avventure sviluppate in tanti altri luoghi geografici. Il figlio di Olga e Gustavo, Edoardo, si sposerà con la giapponese Ada. Con la quale avrà una figlia importantissima per la trama. Questo libro è zeppo di riferimenti letterari. E nasce sotto la stella di Nabokov.

Il libro cresce come cresce Olga, che inizialmente sembra addirittura esser sufficiente a se stessa. Ma che diventerà lei stessa tema vitale e testimoniale. E che s’allineano a tanti argomenti di grande valore. La scrittura di Napolitano è fluida e benedetta di grazia. Formando un romanzo di formazione che è veramente pensato quale opera d’arte. L’innamoramento di Napolitano viaggia insieme all’immaginazione. Itaque è realmente una “città privata” che diviene significante per un ruolo politico. Nella relazione con le parole, l’autrice spiega che far sedimentare il pensiero avanzando una dimostrazione che è possibile pensare a mondi incantati e così aiutare le possibilità dell’ottimismo. La prima prova letteraria di Sabatina Napolitano vive di questi momenti di gratificazione delle volontà. Nel solo d’una costante sospensione desiderosa. Al di là di tutti i rischi che questo possa significare. Come spiegano anche le scelte, miste, d’incastro fra generi.