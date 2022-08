Orchestra Sinfonica di Matera in concerto e si prepara per Papa Francesco

Hanno lavorato sodo, tra qualche incredulità all’insegna del ‘ Ma dove vogliono andare ?…” e invece i promotori di quel percorso che porterà alla Ico e di accedere ai Fondi Fus dello Spettacolo , ce l’hanno fatta e con merito. Pubblico e privato in sinergia per un bel risultato, tant’è che l’Orchestra è in tournèe con le ” Quattro stagioni di Vivaldi” in vari centri del Materano e prepara strumenti e spartiti per settembre…L’orchestra sinfonica di Matera, che ha ottenuto il riconoscimento dal Ministero per i Beni Culturali, nell’ambito del Fondo unico dello spettacoli, si esibirà nella Città dei Sassi anche durante il congresso eucaristico nazionale, il 22 settembre nelle giornate di apertura in Cattedrale e di chiusura il 25 settembre per la Messa all’ aperto alla presenza di Papa Francesco.



Lo ha reso noto il direttore artistico dell’orchestra e direttore del Conservatorio ” E.R Duni” , Saverio Vizziello, nel corso di una conferenza stampa- per presentare le opportunità di valorizzazione di giovani musicisti locali- che ha visto la partecipazione del Sindaco di Matera,Domenico Bennardi, del Presidente della Provincia Piero Marrese, e la presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera Gianna Racamato e del cda come Gennaro Loperfido.



I sostenitori dell’iniziativa, che hanno illustrato le opportunità legate alle risorse nazionali del Fus e il percorso avviato per il riconoscimento della Ico, hanno evidenziato le opportunità che si aprono per i giovani lucani di fare esperienza in Basilicata e di non emigrare, contribuendo anche alla promozione culturale e turistica del territorio. Nel frattempo l’Orchestra matura ore, concerti e con una pec si attiva per la legge regionale n.37 per attingere, giustamente, ad altre risorse. La Regione Basilicata ha stanziato 220.000 euro per le orchestre di Matera e Potenza. Bene. A conti fatti i nostri musicisti hanno tempo, modi e occasioni per mostrare quanto valgono, valorizzando le produzioni dei nostri compositori da Gesualdo da Venosa, Marc’Antonio Mazzone, Egidio Romualdo Duni e altri. Per i nostri Conservatori, a cominciare dal ” Duni” un bel successo. Riccardo Muti, come ha ricordato Saverio Vizziello, aveva visto giusto…una Ico per ogni Provincia sede di Conservatori, per salvare il patrimonio musicale nazionale. Bene, La buona politica questa volta ha ascoltato. Lo hanno fatto anche gli Enti Locali e questo è un bel segno di attenzione..Ora si tratta di continuare.