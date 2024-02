Ora io Labora… Cacioppo al Mercadante

Non sappiamo se per la sua massima, Giovanni Cacioppo, abbia tenuto conto che la massima benedettina, ispirata a preghiera e lavoro ,in quel di Altamura conti molto il percorso fino al santuario della Madonna del Buoncammino. Pane , devozione, sacrifici e soddisfazioni aprono le porte al Paradiso del benessere…E lo spettacolo ‘’Ora io Labora’’ con un italo – latino maccheronico invita a sedersi alla tavola della comicità al sabato sera. L’invito è per questo sabato, 24 febbraio al Teatro Mercadante con la benedizione di Fra’ Cacioppo.

TEATRO MERCADANTE DI ALTAMURA

Al Teatro Mercadante la comicità di Giovanni Cacioppo con “Ora io Labora”

Uno spettacolo divertente sul lavoro e il sud Italia

𝗦𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 24 febbraio 𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟭:𝟬𝟬 al Teatro Mercadante di Altamura arriva la comicità di Giovanni Cacioppo con lo spettacolo “Ora io Labora”.

In una grande città del Meridione possono trovarsi a coabitare gli individui più dispara che hanno in comune un’unica cosa, il loro rapporto con il lavoro anzi… il loro assoluto non averne rapporto. In una illustrazione del genere umano meridionale degna di una dissertazione scientifica da premio Nobel, il nostro eroe ci illustrerà attraverso congetture ed esperimento comprovato il temperamento del soggetto in questione, ed alla fine di un discorso privo di ogni dubbio arriverà a dimostrare la seguente formula: Il Meridionale non vuole lavorare! In questo spettacolo il pubblico è l’intimo interlocutore delle indiscrezioni di questo personaggio che espone una condizione che gli appartiene, realtà per molto, alla quale l’unica soluzione per garantirsi un reddito è quella di metter su una banda, affidarsi alle più geniali menti criminali e farla capitanare dal più astuto di queste: Testa di Cane. Avventure assicurate!

Cacioppo è un comico siciliano, attore, cabarettista e conduttore televisivo attivo dalla metà degli anni ’90, e partecipa a numerosi programmi televisivi, tra cui Maurizio Costanzo Show, Scatafascio, Zelig, Mai dire lunedì, Che tempo che fa e Colorado Café. In questo spettacolo, Cacioppo si dimostra a suo agio nella stand up comedy e nel mantenere un rapporto schietto e diretto con il pubblico.

Altamura, 21 febbraio 2024

