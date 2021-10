A loro, don Carlo Levi e Luigi ” Ginetto” Guerricchio, di casa a Palazzo Lanfranchi dove sono esposte in maniera permanente opere con soggetti di diverse epoche, sarebbe piaciuta la mostra di opere scelte che la Banca d’Italia ha acquisito negli anni. E alcune custodite ed esposte fino a settembre 2009 negli uffici della sede dell’Istituto di piazza San Francesco d’Assisi.Opere che fanno parte del patrimonio della Banca nazionale e che ci piacerebbe potessero tornare definitivamente a Matera, magari con una forma di comodato al Centro Carlo Levi a Palazzo Lanfranchi, sede del Museo nazionale Ma sappiamo che si tratta di patrimonio inalienabile, fermo restando la disponibilità della Banca d’Italia a ”prestare” per mostre ed eventi opere di artisti come Carlo Levi e Luigi Guerricchio.



Quanto alla mostra, curata da Mauro Vincenzo Fontana, sostenuta e promossa dalla Banca d’Italia in sinergia con Museo Nazionale di Matera, il Centro Carlo Levi di Matera (che l’aveva proposta nel 2020 ma rinviata a causa della pandemia da virus a corona) e la Fondazione Carlo Levi di Roma , si segnala per i temi e per le scelte degli artisti. A confermarlo le otto tele esposte: ”Enrico e il divano” del 1931, ” Ritratto di donna con gli occhi chiusi” del 1937, ”Amanti” degli anni Sessanta, ”Donna che legge” del 1961 di Levi e due opere denominate ”I Sassi” del 1960 e del 1990, “Uliveto” e ” Vendemmia” del 1990 di Luigi Guerricchio.



Lavori, da apprezzare fino al 16 gennaio 2022, che nella serata inaugurale hanno destato tra amici, parenti sopratutto ricordi, commenti sull’opera e sull’attualità del pensiero dei due artisti che sono parte dell’anima e della storia culturale di Matera, della Basilicata, del Mezzogiorno. E di questo se ne fa interprete con puntualità il Centro Carlo Levi, presieduto da Lorenzo Rota, sempre pronto a raccogliere suggerimenti, proposte per non dimenticare. Anzi per coinvolgere i giovani, a cui spetta raccogliere l’eredità di don Carlo e Ginetto. Il catalogo cartaceo(oltre che digitale) e la guida breve alla mostra sono una traccia da cui partire, passando davanti al busto bronzeo o al ”telero” Italia 1961 di Carlo Levi che è a pochi metri o uscendo in piazza Ridola dove, per tanti anni, Ginetto ha prodotto nel suo laboratorio o trovato spunti, tra una chiacchierata e l’altra con gli amici di un tempo, per una battuta o per mettersi al lavoro davanti a una tela.