Due opere del repertorio musicale classico e divertente come ”Il telefono” di Gian Carlo Menotti e ”La serva padrona” di Giovanni Battista Pergolesi rappresentano davvero un segno augurale per coinvolgere, con continuità, le periferie cittadine a volte ”dimenticate” dalla programmazione istituzionale e privata. E quando su locandine, brochure si legge che il luogo di un concerto o di una rappresentazione non sono quelli tradizionali di teatri, auditorium o basiliche, ma spazi, aule, saloni di parrocchie o scuole, significa che qualcosa cambia. Ci siamo affacciati all’auditorium “Maria Madre della Chiesa” al rione Serra Rifusa di Matera e abbiamo avuto la conferma, dalla attenta e corposa presenza di pubblico, che domanda e attesa ci sono. Basta solo lavorarci per tempo e con adeguate risorse…Il Lams,diretto dal maestro Giovanni Pompeo, espressione di una famiglia che trasuda di musica da tutti i pori e spartiti, che ha partecipato a un bando del Comune di Matera, ha tenuto conto di questo aspetto coinvolgendo artisti e musicisti locali. Naturalmente attendiamo il bis….Nel periodo di Carnevale, con le opere buffe che certamente rientrano nel clima festoso dell’evento.

TUTTO SULL’EVENTO DI MATERA – COMUNICATO STAMPA

Il Telefono e La Serva padrona in scena il 28 dicembre a Matera sul palco dell’Auditorium della Parrocchia Maria Madre della Chiesa. Ad esibirsi l’Orchestra di Matera e della Basilicata. La regia è del baritono Enzo Dimatteo. La direzione è del Maestro Giovanni Pompeo. La produzione è del Lams, Lucania Arte Teatro e Quadrum. Sipario ore 20.

Dopo il successo della Bohème portata in scena nell’Abbazia di Montescaglioso il 7 dicembre e nel Teatro Stabile di Potenza il 9 dicembre, il Lams in occasione dei 30 anni di attività, in collaborazione con l’Associazione Lucania Arte Teatro e Quadrum presenta due opere brevi che saranno proposte nella stessa serata. La prima è La Serva Padrona intermezzo buffo di Giovanni Battista Pergolesi su libretto di Gennaro Antonio Federico composto nel 1733, che narra le vicende di un ricco e attempato signore di nome Uberto che ha al suo servizio la giovane e furba Serpina che, con il suo carattere prepotente, approfitta della bontà del suo padrone. Uberto, per darle una lezione, le dice di voler prendere moglie: Serpina gli chiede di sposarla, ma lui, anche se è molto interessato, rifiuta. Per farlo ingelosire Serpina gli dice di aver trovato marito, un certo capitan Tempesta, che in realtà è l’altro servo di Uberto (Vespone) travestito da soldato. Serpina chiede a Uberto una dote di 4 mila scudi ma Uberto, pur di non pagare, sposerà Serpina, la quale da serva diventa finalmente padrona. La seconda proposta è la frizzante opera comica di Giancarlo Menotti scritta più di due secoli dopo, Il telefono. Commissionata dalla società del balletto fu dapprima presentata in “coppia” con La medium dello stesso Menotti presso il Teatro Heckscer di New York nel febbraio del 1947 mentre la versione per Broadway andò in scena il primo maggio dello stesso anno nel Teatro Ethel Barrymore. Il Teatro Metropolitan Opera House lo rappresenterà una sola volta il 31 luglio 1965. Le due opere saranno portate in scena a Matera sul palco dell’ Auditorium della Parrocchia Maria Madre della Chiesa, luogo scelto per offrire spettacoli e cultura non solo nel centro storico, ma in tutti i quartieri della città. Ad esibirsi l’Orchestra di Matera e della Basilicata e un cast di formato dai giovani cantanti : Martina Tragni sarà Lucy nel “Telefono”, Angelica Disanto sarà invece Serpina ne La Serva padrona, mentre Luca Simonetti sarà impegnato in entrambe le opere: in quella di Menotti sarà Ben, e in quella di Pergolesi darà vita a Uberto. Completano il cast artistico Valentina Dell’Aversana che sarà Vespone, il servo muto, ne La Serva padrona, con Giuseppe Greco maestro collaboratore. La regia è del Maestro Enzo Dimatteo. La direzione è del Maestro e concertatore Giovanni Pompeo. Il service luci è di Sd Audio, mentre le scene e i costumi di Lucania Arte Teatro. La serata sarà presentata da Serena Chita. L’evento è realizzato da Lams Matera in collaborazione con l’Associazione Lucania Arte Teatro, Quadrum, con il patrocinio ed il sostegno della Regione Basilicata – Ufficio Sistemi Culturali e Turistici e del Comune di Matera. Sipario ore 20. Ingresso 5 euro.