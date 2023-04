Open design school..e mostra dei Mestieri. Una risorsa.

Non sappiamo se tra le tante amenità dell’inconcludenza, social soprattutto, quella parte della città che dovrebbe con senso di responsabilità guardare con maggiore attenzione all’eredità lasciata dall’esperienza di Matera 2019, sia andata a visitare la mostra su mestieri, artigianato di ieri e di oggi, ” Craft Hub, Investigating craft practices across Europe”, la vetrina delle eccellenze artigiane ” inaugurata sabato 1 aprile a Matera presso l’ex ospedale san Rocco e che toccherà nei prossimi mesi altre città europee. Lo ricordiamo a tanti smemorati, vuoi per mediocrità, vuoi per opportunismo elettorale…, che stanno facendo poco o nulla per smuovere dalle sabbie mobili della politica regionale e locale l’attività della Fondazione ” Matera – Basilicata 2019”, sulla quale è intervenuto di recente il presidente di Medeura Vincenzo Santochirico. In quella mostra ci sono tanta creatività e ricerca, venuta fuori dalla residenze, e da quell’incubatore e laboratorio di idee e progetti che è stato l’Open design School. Senza dimenticare gli aspetti sostenibili e inclusivi che quella esperienza ha portato nella mostra ma anche prospettive di lavoro, buone pratiche, se un cucù di pezza, frutto degli scarti di lavorazione di una azienda del mobile imbottito, porterà a una nuova produzione. E non è la sola idea che restituisce dignità del lavoro, sopratutto, e occupazione , visto il coinvolgimento di realtà del disagio sociale, dalle comunità di recupero al carcere. Gli organizzatori hanno preparato davvero un interessante allestimento con manufatti, pannelli didascalici, video e una ”passerella” di idee che sorprende e desta la curiosità dei visitatori: dai manufatti per l’arredo domestico alle produzioni del territorio a provocazioni sul quale il fotografo indugia, come accade davanti a una finestra fallica.



Nell’antica Pompei, infatti, quel simbolo di fertilità era un segno beneagurante. Oggi con il bacchettonismo dilagante si tende a far indossare mutande ai dipinti del passato o censurare frasi e odi d’autore. Per fortuna che alla scuola del design il termine apertura (open) è di casa. Citazione a parte per il vademecum per l’accoglienza del pubblico e, in particolare, per per persone con diversa disabilità. Craft, mestieri..per recuperare le diverse manualità di tutti. L’evento è stato realizzato In collaborazione tra Fondazione Matera Basilicata 2019 – Open Design School e Museo Nazionale di Matera Con la partecipazione di: Ego Italiano e Made in Carcere . Nella mostra, allestita nell’ex ospedale San Rocco, sono esposti 45 prodotti artigianali di eccellenza, realizzati sia da artigiani esperti che da giovani creatori, selezionati da una giuria internazionale, con opere di artigianato locale e pezzi innovativi . Completano l’allestimento una selezione di prototipi, strumenti e materiali grezzi che illustrano i processi sperimentali avviati nell’ambito di residenze europee, filmati di tutorial, interviste ai creatori e una installazione sonora, che intreccia i suoni degli strumenti del mestiere artigiano. Il tour espositivo toccherà Germania, Grecia, Portogallo, Irlanda, Galles e Norvegia a ottobre 2003. Gli organizzatori hanno previsto, attraverso una votazione pubblica online, l’assegnazione di un premio di 2.500 euro all’opera giudicata piu interessante. Sarà consegnato in occasione del Festival dell’artigianato in programma in Galles nel settembre 2023. E speriamo che a vincere sia un prodotto che racconti la creatività di un territorio. Vedremmo, in proposito, i tanti mediocri che blaterano di turismo e cultura, senza averne esperienza e competenze, lavorassero di pialla, bulino, scalpello, colla e martello per capire le potenzialità di un settore e di un metodo, ereditato con Matera 2019.

PER APPROFONDIRE

Progetto

Il progetto Craft Hub nasce dalla volontà di indagare la natura dei processi di artigianato creativo con il duplice obiettivo di preservarne le pratiche come elemento afferente al patrimonio culturale immateriale locale e dall’altra costruire un ponte con il presente. Nella tensione creativa del fare artigiano, la sperimentazione risulta essere l’elemento distintivo di questa pratica che si nutre del contesto territoriale in cui nasce e ne segue le evoluzioni sociali e tecnologiche costruendo così un unicum culturale che si esplica nei diversi distretti culturali e produttivi. Ma quale futuro ha l’artigianato in Europa? Qual è la storia di questi mestieri e cosa possiamo scoprire di più su mestieri culturalmente specifici? Come possiamo superare la precarietà di questa professione? Ma soprattutto come possiamo renderli più contemporanei e attenti alle nuove sfide contemporanee di inclusione, transizione digitale e green?

Attorno a queste domande si è sviluppato il progetto Craft Hub, cofinanziato dal programma Europa Creativa dell’Unione Europea, il cui nucleo centrale comprende nove partner provenienti da diversi settori di competenza, tra cui la pratica dell’artigianato, l’istruzione, la ricerca, l’advocacy e l’imprenditoria. Nello sviluppo del progetto, i partner hanno riflettuto su: Cosa possiamo fare per aiutare? Possiamo contribuire a far conoscere l’artigianato a un nuovo pubblico, a nuovi creatori, a nuovi appassionati e, soprattutto, a nuovi mercati? Possiamo contribuire ad articolare l’ampiezza e la diversità delle attività e dei risultati e a coinvolgere il pubblico per spiegare perché dovrebbe interessarsi all’artigianato?



Output

Il progetto, avviato nel 2021, sta portando avanti un ampio programma di attività, tra cui: una Biblioteca di Materiali open source (Material Library) in cui sono raccolti una collezione sempre in aggiornamento di campioni di materiali che dimostrano gli effetti materiali ottenibili con diversi processi artigianali, fornendo informazioni sui processi nonché sulle storie e sulle origini culturali della pratica artigianale. Dal vetro fuso, alla tintura botanica, alla ceramica, fino alla stampa 3D in resine biocompatibili, e tutti i punti intermedi, la biblioteca riflette la diversità e la sperimentazione dell’artigianato di oggi, diventando un’importante risorsa educativa e per la ricerca delle pratiche artigianali ma anche per architetti, interior designer e altri che desiderano identificare, specificare e commissionare nuovi materiali e lavori artigianali. Un fitto programma di Residenze (Craft hub Makers Exchange Residencies) transnazionali per maker e artigiani. I partner hanno ospitato tre “cicli” di residenze. Il primo, durante il periodo Covid, è stato realizzato online. Dopo l’allentamento delle restrizioni, un secondo ciclo di residenze è stato ospitato dai partner in Irlanda, Galles, Portogallo, Italia, Germania e Danimarca. I temi delle residenze comprendevano: colore, materiale e design delle superfici; design del vetro artistico moderno; smaltatura sperimentale dei metalli; tornitura del legno; stampa “ecologica”; ecosostenibilità tra pratiche artigianali tradizionali e produzione industriale contemporanea; mattoni e piastrelle – forme di costruzione.



La terza serie di residenze di Craft Hub in Galles e Danimarca ha offerto ai creatori selezionati un periodo di due settimane in cui esplorare e sviluppare la loro pratica. La residenza in Galles si è concentrata su “Wild Colour”, la sperimentazione del processo di tintura naturale e dei materiali. In Danimarca è stato esplorato il tema della ricerca sulla tessitura a giro inglese. 305 giorni di Workshop per promuovere lo scambio di conoscenze e lo sviluppo di competenze artigianali. I workshop rientrano in due categorie: sviluppo professionale continuo (CPD) e workshop di sensibilizzazione della comunità. Le sessioni di CPD sono rivolte a professionisti e artisti dell’artigianato che desiderano aggiornarsi o esplorare nuovi processi in diverse discipline. I nostri workshop di sensibilizzazione e di comunità si adattano a diversi profili di partecipanti e sono tipicamente orientati a chi si avvicina per la prima volta all’artigianato. I workshop mirano a raggiungere un pubblico più ampio, a incoraggiare la partecipazione in uno spazio di supporto e a ispirare un nuovo pubblico di maker. E poi un Podcast; 1 festival; 2 conferenze e una mostra itinerante che partendo da Matera toccherà 7 paesi Europei.



Mostra

La mostra “Craft Hub, Investigating craft practices across Europe” è una splendida opportunità per raccontare il processo sperimentare di residenze e workshop tenutosi all’interno del progetto Europeo Craft Hub, finanziato dal programma Europa Creativa dell’Unione Europea. All’interno della mostra 45 showcase pieces selezionati da una giuria internazionale si alterneranno con dei pezzi, dal valore più processuale, scelti dai 9 partner europei aderenti al consorzio.

La mostra inizierà nella città di Matera, in Italia, il 1 aprile del 2023, per poi proseguire in Germania, Grecia, Portogallo, Irlanda e Galles, con la mostra finale in Norvegia nell’ottobre del 2023. In ogni sede, la mostra sarà integrata da un’ulteriore gamma di opere di artigianato selezionate dalla giuria e provenienti dalla regione. La mostra presenterà opere provenienti da tutto lo spettro delle tecniche artigianali e si avvale di un processo di selezione anonimo, che offre agli artisti emergenti una pari opportunità di essere selezionati accanto ai maker affermati. Oltre ai pezzi in mostra, l’esposizione presenterà un campione dei risultati emergenti del progetto, tra cui campioni di libreria di materiali sperimentali; una selezione di prototipi, strumenti e materiali grezzi che illustrano i processi sperimentali avviati nelle 12 residenze Europee svoltesi all’interne del progetto; filmati tutorial e interviste ai maker; nonché un Soundscape, che intreccia i suoni del workshop. A conclusione del tour espositivo, una giuria indipendente di esperti di design e artigianato valuterà le opere presentate e, nell’ambito del processo espositivo, verrà assegnato un premio di 2.500 euro che sarà consegnato in occasione del Festival dell’artigianato in programma in Galles nel settembre 2023.



In ogni sede espositiva, una diversa dimensione locale arricchirà ulteriormente la mostra per mettere in luce un particolare elemento del progetto rilevante per la regione. A Matera, ad esempio, la mostra ospiterà un’opera d’arte partecipata che riproporrà alcuni degli elementi della residenza svoltasi a Matera: la volontà di sperimentare il riutilizzo degli scarti industriali, grazie alla partnership con l’azienda di divani Ego Italiano, e la rappresentazione su scala gigante di un cucù, storico simbolo di Matera e interpretato all’interno di una residenza dalla designer Giorgia Garofalo. Durante la mostra, il pubblico dovrà riempire la sagoma del cucù con gli scarti tessili dell’azienda Ego Italiano. La mostra, che rimarrà aperta fino al 14 aprile, prevede inoltre svariati momenti di incontro con il pubblico: da laboratorio transnazionale e intergenerazionale con esperte locali di uncinetto a un ricco un programma pubblico di talk in cui verranno approfonditi gli obiettivi i impatto del progetto europeo, dall’Economia Circolare (1 aprile ore 17), all’inclusione sociale (11 aprile ore 11) all’empowerment degli artigiani (lunedì 3 alle ore 11).

L’ingresso alla mostra è gratuito con accesso libero dal lunedì alla domenica dalle 11 alle 19, gli allestimenti sono inoltre stati pensati per accogliere anche un pubblico con disabilità sensoriali e cognitive con l’integrazione di accorgimenti narrativi ad hoc.



Impatti

La pratica dell’artigianato si basa su una profonda comprensione dei materiali e dei processi necessari a concepire e a creare oggetti in una vasta gamma di discipline e applicazioni. Nel corso della storia l’artigianato ha fatto parte della nostra civiltà, producendo manufatti che riflettono la cultura e la società insieme agli avanzamenti tecnologici. L’Europa è ricca di patrimonio artigianale, dalle grandi opere di muratura in pietra e vetro colorato delle chiese e delle cattedrali, alla miriade di piccoli e sottili dettagli architettonici. I nostri musei ospitano una grande quantità di manufatti di tutte le discipline, come tessuti e oggetti di moda, gioielli e recipienti funzionali. I nostri artigiani di oggi sono la manifestazione di una linea (a volte tesa, ma non spezzata) nel corso della storia, un’eredità culturale di conoscenze e abilità. La diversità delle pratiche artigianali, delle attitudini e delle motivazioni dei praticanti fa sì che l’artigianato rimanga vivo e rilevante nella società contemporanea, un mix tra utilitarismo ed espressione personale.

Ma cos’altro possono fare le pratiche artigianali?

Il progetto Craft Hub è stata anche l’occasione per esplorare altre tematiche chiavi nella costruzione di senso del presente: il tema della sostenibilità, dell’inclusione sociale e dell’upskilling di competenze professionali. Il tema della sostenibilità ed economia circolare è stato affrontato in svariate residenze e a Matera ha visto coinvolti la Open Design School, la Fondazione Matera-Basilicata 2019 e l’azienda d’arredo Ego Italiano. Durante la residenza, i designer e maker coinvolti hanno portato avanti un lavoro di risignificazione dello scarto industriale, in questo caso tessuti e imbottiture, che reinterpretati hanno assunto nuove forme e prototipi. In questo contesto la designer Giorgia Garofolo ha sviluppato, utilizzando gli scarti di cui sopra, il famoso cucù materano: piccoli fischietti a forma di gallo già presenti nelle tombe infantili della Magna Grecia. Ego Italiano, che ne ha acquistato i diritti intellettuali dall’artigiana, è pronta ad avviare la commercializzazione dell’oggetto con una produzione dei primi 50 pezzi che sarà venduta in occasione della mostra Craft Hub a Matera.



Il secondo ambito di intervento attorno a cui il progetto Craft Hub ha deciso di lavorare è stato quello dell’inclusione sociale coinvolgendo nell’ambito delle attività target fragili. Nello specifico, i workshop materani hanno visto coinvolta la comunità Emmanuel di Salandra che dal 1980 opera è impegnata in una grande sfida pedagogica di crescita e liberazione di giovani e famiglie vittime di tossicodipendenze. Dopo circa un anno di collaborazione e di ottimi risultati, Materahub ha deciso di portare avanti il coinvolgimento della comunità anche su altre azioni, progettando con gli educatori stessi un percorso di mindfulness che sarà presentato nell’ambito del programma Erasmus il prossimo 22 marzo.

L’ultimo ambito di impatto trasversale che il progetto Craft Hub ha affrontato e che risiede nella nascita stessa del progetto è quello dell’empowerment e della capacitazione dei professionisti e maestri artigiani. Dall’inizio del progetto abbiamo affiancato alcuni degli artigiani coinvolti nelle residenze, che sono diventati curatori della mostra, che hanno avviato dei laboratori specifici con scuole e turisti grazie a quanto appreso, e processi di marketing mirato per far entrare in contatto i giovani designer coinvolti con il pubblico potenziale di turisti che visitano la città.

Il raggiungimento di questi obiettivi d’impatto trasversale, che esulano dagli obiettivi specifici del progetto europeo Craft Hub restituiscono una visione più ampia delle modalità di lavoro di Materahub e della volontà di uscire dalla temporalità dei progetti europei per far si che i progetti avviati grazie ai finanziamenti comunitari possano generare impatto reale sui territori, conquistando gli obiettivi di sostenibilità sociale, culturale, ambientale ed economica espressi negli SDGS 2030 delle Nazioni Unite.