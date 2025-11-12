On line i podcast “SemInFesta On Air”, realizzata dagli studenti dell’I. C. Semeria Minozzi Festa di Matera.

“Ha preso il via l’attesa serie dei podcast dell’I. C. Semeria Minozzi Festa di Matera con il primo episodio della Rassegna “Un libro in 5 minuti”, dedicato al romanzo “Nessuno verrà a prenderti” di Manlio Castagna.” E’ quanto riportato in una nota in cui si specifica che “A guidare i ragazzi della terza A della secondaria di primo grado del plesso Nicola Festa sono state le docenti Monica Iorio e Monica Petrara. L’episodio è presente su Spotify e sulle principali piattaforme di streaming, insieme alla puntata su Halloween realizzata in precedenza dagli studenti della terza A del plesso Don Milani con la regia delle docenti Grazia Coppolecchia e Daniela Rizzi. La realizzazione di un podcast è un potente laboratorio di apprendimento che coinvolge gli studenti come produttori attivi di conoscenza. Permette di trasformare i contenuti disciplinari in narrazioni coinvolgenti, interviste, o approfondimenti, rendendo l’apprendimento più interattivo e motivante. Sviluppa inoltre il pensiero critico e le competenze trasversali. Infatti gli studenti imparano a selezionare fonti attendibili, analizzare criticamente le informazioni e a sintetizzarle per un pubblico molto più ampio rispetto alla classe. Scrivere una sceneggiatura per l’audio richiede chiarezza, capacità di sintesi e l’uso consapevole del linguaggio. La fase di realizzazione del podcast implica la collaborazione per la ricerca, la scrittura, la registrazione e l’editing, rafforzando le abilità sociali e la gestione dei ruoli. Infine l’utilizzo di microfoni, software di editing audio e piattaforme di streaming per la pubblicazione potenzia le competenze digitali, essenziali per i cittadini di domani. Passare dal ruolo di fruitori a quello di creatori di contenuti trasforma l’approccio alla tecnologia, educando all’uso critico e consapevole dei media digitali. Il podcast scolastico crea così un ponte tra l’ambiente d’apprendimento e il mondo esterno, permettendo agli studenti di condividere il proprio sapere con la comunità scolastica e territoriale. L’Istituto Comprensivo “Semeria-Minozzi-Festa” è lieto di invitarvi tutti all’ascolto.”

