Stagione 2021-2022 “Rinascimento” del Teatro Mercadante di Altamura

Rassegna “Metamorphosis – Passato, presente, visioni”

Venerdì 11 marzo 2022 ore 21:00

Omaggio a D’Annunzio e Tosti con

David Riondino, Loriana Castellano e l’orchestra da camera del Teatro Mercadante

Venerdì 11 marzo, alle ore 21.00, il Teatro Mercadante di Altamura presenta un omaggio allo scrittore Gabriele D’Annunzio e al compositore Francesco Paolo Tosti, entrambi abruzzesi, e al loro sodalizio. Nel 1880 il giovane D’Annunzio incontrò per la prima volta Tosti, già famoso. Fu l’inizio di una grande collaborazione che generò una serie di splendide pagine legate alla musica da camera tra il 1800 e il 1900 come: Visione, ‘A Vucchella, L’alba separa dalla luce l’ombra.

Sul palcoscenico l’eclettico David Riondino (attore, scrittore, cantautore), il mezzosoprano pugliese Loriana Castellano e l’orchestra da camera del Teatro Mercadante. Arrangiamenti del maestro Vincenzo Cipriani. Dirige il maestro Carmine Catenazzo.

L’appuntamento è inserito nella rassegna “Metamorphosis: passato, presente, visioni” con direzione artistica a cura di Vincenzo Cipriani.

