Omaggio a Tommaso Fiore con la ‘’Murgia Ritrovata’’ del Liceo ‘’ Federico II’’

Ci stanno proprio bene nella Biblioteca ‘’ Tommaso Fiore’’ i quadri dell’artista Vito Fiorente, dedicati al paesaggio murgiano, quanto hanno realizzato gli studenti de Liceo scientifico e linguistico ‘’ Federico II di Svevia’’ con le attività legate al bosco e alla pace e la mostra di scultura tra le piante… di Francesca per un omaggio al meridionalista altamurano. Un luogo di sintesi e di confronto che porterà ulteriori spunti al confronto in corso per i 50 anni dalla morte di Fiore.

Tommaso Fiore e la "Murgia ritrovata": mostre e progetti del Liceo Federico II di Svevia

Il Liceo scientifico e linguistico “Federico II di Svevia” di Altamura, in occasione del cinquantesimo dalla morte di Tommaso Fiore, ha organizzato una mostra di quadri del compianto artista Vito Fiorente, dedicati al paesaggio murgiano e ispirati agli scritti dell’intellettuale e meridionalistaaltamurano. L’inaugurazione rientra in un evento, in programma giovedì 8 giugno, alle ore 17.00, in cui confluiscono altre due iniziative che hanno come punto di riferimento il Bosco della pace, il cui filo conduttore tematico è “La Murgia ritrovata – luogo di memorie e di prospettive future”.

Nella biblioteca scolastica “Tommaso Fiore” s’inaugura la mostra di Vito Fiorente: una serie di quadri realizzati nel 2003 in cui l’artista raffigurò quella Murgia raccontata da Tommaso Fiore nei suoi libri e nelle sue fitte corrispondenze. L’esposizione si collega a un laboratorio didattico dal titolo “Visioni di Puglia da Tommaso Fiore – immagini da un collage degli studenti”. Durante la cerimonia di inaugurazione verrà proiettato un breve video ispirato a “Un popolo di formiche” di Tommaso Fiore,realizzato dagli studenti.

Due iniziative, inoltre, hanno come punto di riferimento l’area verde denominata “Bosco della Pace”,di pertinenza del Liceo e consistono nella presentazione di apposite attività didattiche.“Un laboratorio tra le piante” è l’esito di un laboratorio didattico di scultura sulle erbe murgiane,realizzato dall’artista Francesca Macina, docente del Liceo.

Inoltre viene presentata la prima parte di un lavoro svolto in collaborazione con l’Università degliStudi della Basilicata – DiCEM – Matera, all’interno dei Percorsi per le Competenze Trasversali el’Orientamento (Pcto), progetto triennale sulla conoscenza dei luoghi.

“Il tema della Murgia ritrovata – spiega la dirigente scolastica Sabina Piscopo – ci consente di unire e dare valore ad una serie di attività svolte da docenti e studenti. Tra conoscenza della storia, arte,analisi paesaggistica e architettonica, le iniziative proposte e le esposizioni abbinano la didattica all’apertura al territorio, nel consueto spirito del nostro Liceo di mettere insieme sapere e bellezza”.

