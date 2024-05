Omaggio a Scotellaro con la ‘’Poesia Dipinta’’ di Nicola Lisanti

Un tema azzeccato, che rende omaggio alla memoria e al sindaco poeta di Tricarico,Rocco Scotellaro, in un anno ricco di ricordi e approfondimenti culturali, ma non ancora di progetti concreti che coinvolgano i giovani, sempre di meno in una Basilicata che paga gli effetti della denatalità, della carenza di condizioni per restare e del taglio continuo di servizi. La mostra di opere dell’artista materano Nicola Lisanti, con il circolo Radici di Matera il Comune di Tricarico, può esse il ‘’La’’ per un appuntamento annuale con l’arte e la poesia nel solco di un ‘’meridionalismo’’ che non va dimenticato. Anzi, alimentato, con le forzature che l’unità nazionale sta subendo con progetti divisi come l’autonomia differenziata e il premierato. La questione meridionale, cominciata con la spoliazione di risorse nel processo unitario risorgimentale, è ancora lì. Anzi si è aggravata. Rocco Scotellaro, con l’esempio e con progetti concreti, seppe indicale una via regionale per invertire la tendenza. Ripartiamo da lì.

COMUNICATO STAMPA

Presentazione mostra di pittura ‘La Poesia Dipinta’ di Nicola Lisanti

In occasione del centenario della nascita di Scotellaro il Circolo Radici di Matera, insieme al Comune di Tricarico, dopo il successo di altri eventi promossi sul poeta tricaricese, presenta la mostra di pittura “La POESIA DIPINTA – la poesia di Scotellaro dipinta da Nicola Lisanti”.

Domenica 12 maggio 2024 alle ore 11.30 presso il Castello Normanno di Tricarico, saranno in mostra 20 dipinti su tela ispirati dalle opere di Scotellaro fino al 26 maggio 2024.

Interverranno, alla conferenza di presentazione, Paolo Paradiso, Sindaco del Comune di Tricarico, Vincenzo Duni, vice-presidente del Circolo Radici e Nicola Lisanti, pittore autore dei dipinti e socio fondatore del Circolo.