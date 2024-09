Omaggio a Sant’ Eustachio con l’arte naif di Tony Montemurro

E senz’altro l’artista che, quanto ad amore per Matera, e devozione per i Santi Patroni Maria Santissima della Bruna ed Eustachio, che continua a dimostrare fede, visione e rispetto nei quadri policromi e in altre creazioni affidate alla lavorazione della terracotta. La mostra inaugurata il 30 agosto scorso e che andrà avanti fino al 30 settembre, all’interno della Chiesa del Carmine a Palazzo Lanfranchi, ne è la conferma affidata ai tanti ”momenti” della storia del Santo e della sua famiglia ( Teopista, Agapito e Teopisto) e di quanto fece per i materani, che ne ricambiarono affetto e devozione con il culto cominciato nel 994. E la gente dei rioni Sassi, dove continua a vivere Tony, ha avuto modo di continuarne la devozione con edicole votive, racconti di miracoli, preghiere che hanno il momento più alto nella festa patronale del 20 settembre. Così gli Eustachio (anche con due ”C” probabilmente per un errore di trascrizione anagrafica) con la filiera di diminutivi Uccio,Stacchiuccio, Nino, fino al ”contemporaneo ” Eus e al rarissimo Maria Eustachia ( Mariastocck in dialetto materano) hanno modo di ricordare l’origine del loro nome. Tony, con la simpatia e la disponibilità di sempre, illustra volentieri storie e luoghi dei quadri a coloro, alcuni realizzati 50 anni fa, nei vicinati,e alcuni in bianco e nero, che hanno segnato i diversi momenti della storia del Santo, raffigurato con divisa e armatura romana e con i baffi. Davvero una bella mostra, che vi invitiamo a visitare. Organizzata, ricordato dall’Associazione Maria Santissima della Bruna che cura i festeggiamenti per il Patrono Sant’ Eustachio. Ed è una ulteriore conferma, questa del sodalizio presieduto da Bruno Caiello e sostenuto da tanti volontari (non va dimenticato),che portano avanti con impegno storia e devozione per i Santi Patroni.La mostra è stata realizzato con il sostegno della banca BPER, alla disponibilità della direttrice dei Musei Nazionali di Matera, Annamaria Mauro, e alla collaborazione dell’artigiano materano Luca Colacicco.Una pubblicazione raccoglie i contenuti della mostra di Tony Montemurro.